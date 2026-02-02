بعدما تخطى عدد الزائرين 4.5 مليون.. أسباب الإقبال الكبير على معرض الكتاب هذا العام

أكد الدكتور حسام الضمراني، عضو لجنة الإعلام بالمجلس الأعلي للثقافة، أن أجواء معرض الكتاب هذا العام كانت فى حالة حيوية واضحة، مشيرا إلى أنه يحتوي على التنظيم الجيد فى سهولة الحركة مع تنوع الأنشطة الثقافية المختلفة.

وأضاف الضمراني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أن المعرض هذا العام لم يعد مجرد مكان لبيع الكتب فقط، ولكنه أصبح بمثابة فضاء ثقافي مفتوح، يجمع بين المعرفة والتنظيم.

وتابع أن الإقبال الكبير كان يعكس ثقة الجمهور بالمعرض كحدث ثقافي راسخ وتاريخي منذ عام 69، إلى جانب التطوير المستمر فى التنظيم والبرامج المصاحبة، مع أسعار مناسبة لكل الشرائح المجتمعية، والتغطية الإعلامية الجيدة والتواصل الرقمي.