توك شو

وزير الثقافة اللبناني يفتتح معرض كتاب الأطفال

معرض كتاب الأطفال
معرض كتاب الأطفال
البهى عمرو

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن معرض كتاب الأطفال في لبنان شكّل قيمة مضافة مهمة، لا سيما أنه يأتي بعد سنوات من التوقف وغياب الزخم الثقافي نتيجة الأزمات التي شهدتها البلاد، مؤكدًا أن تنظيم المعرض أعاد الاهتمام بثقافة الطفل والكتاب الورقي.

وأوضح سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن المعرض، الذي استضافته المكتبة الوطنية في قلب بيروت، شهد إقبالًا واسعًا من الأسر اللبنانية، وبرز بحضور وزير الثقافة الذي حرص على التفاعل المباشر مع الأطفال وقراءة القصص لهم، في رسالة واضحة لتشجيع القراءة وترسيخ علاقة الأطفال بالكتاب بعيدًا عن هيمنة الشاشات الإلكترونية.

وأشار إلى أن الفعاليات ركزت على التوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأجهزة الذكية، مع فتح باب استعارة كتب وقصص الأطفال، مؤكدًا دعم وزارة الثقافة الكامل لمبادرات تنشيط نشر كتب الأطفال، بعد التراجع الذي شهده هذا القطاع خلال السنوات الماضية.

