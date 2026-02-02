شبكة بريكس: فيتنام تتصدر السياحة العالمية بمعدل نمو 20%

أبرزت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم نجاح فيتنام في تحقيق معدلات جذب سياحي خلال عام 2025 مسجلة بذلك قفزة بلغت 20% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للسياحة في فيتنام والتي كشفت أن البلاد استقطبت 21.2 مليون سائح أجنبي خلال عام 2025، مسجلة قفزة لافتة بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، لتعتلي بذلك صدارة الدول العالمية الأكثر توسعا في القطاع السياحي.

وأفادت الشبكة الدولية بأن هذا الأداء فاق بشكل كبير متوسط النمو العالمي المقدر بنحو 4%، ومتوسط منطقة آسيا والمحيط الهادئ البالغ 6%، وأرجع الخبراء هذا الازدهار السياحي في فيتنام إلى عدة ركائز استراتيجية، شملت تبني سياسات تأشيرات أكثر مرونة، و تدشين خطوط طيران دولية جديدة، فضلا عن تطوير آليات الترويج السياحي المبتكرة.

وذكرت أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي عدد السياح الدوليين حول العالم وصل إلى 1.52 مليار زائر في عام 2025، محققا عوائد اقتصادية ضخمة ناهزت 1.9 تريليون دولار، وقد نالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نصيبا وافرا من هذه الحركة باستقبالها 331 مليون زائر.

وتشير توقعات منظمة السياحة العالمية لعام 2026 إلى استمرارية وتيرة النمو بنسب تتراوح بين 3% و4%، مدفوعة بفعاليات عالمية كبرى مدرجة على الأجندة الدولية، مما يعزز التفاؤل بمستقبل القطاع.