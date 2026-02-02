قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاهد .. وصول كتب الترم الثاني إلى المدارس استعداداً لعودة الدراسة السبت
مقومات متميزة بالمحافظة .. الإسكندرية على رادار تركيا لمستقبل استثمارات ضخمة
شاشات التلفزيون المصرية تحقق صادرات بقيمة 674 مليون دولار في 2025
رئيس تضامن النواب تكشف أبرز معوقات تعليم وتوظيف ذوي الهمم
قطاع الأعمال: شركات المقاولات الوطنية تمتلك قدرات تنافسية للتوسع إقليميا وأفريقيا
اعتقال أربعة أجانب في إيران لمشاركتهم باحتجاجات مناهضة للنظام
النيران ستلتهم أمريكا.. إيران تعلن الانتقال من العقيدة الدفاعية إلى الهجومية
12 درجة | تحذير رسمي من الأرصاد .. فيديو
معلومات الوزراء: جيل زد قوة دافعة لاقتصاد أكثر ابتكارا وتنافسية| تفاصيل
شاهد .. تعليق النتائج بالمدارس وتعليمات بتمكين الأهالي من الإطلاع عليها "مجاناً"
وفقا لآخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 في انقلاب ميكروباص بصحراوي أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شبكة بريكس: فيتنام تتصدر السياحة العالمية بمعدل نمو 20%

شبكة "بريكس": فيتنام تتصدر السياحة العالمية بنمو 20%
شبكة "بريكس": فيتنام تتصدر السياحة العالمية بنمو 20%
أ ش أ

أبرزت شبكة تلفزيون "بريكس" الدولية اليوم نجاح فيتنام في تحقيق معدلات جذب سياحي خلال عام 2025 مسجلة بذلك قفزة بلغت 20% مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلى بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للسياحة في فيتنام والتي كشفت أن البلاد استقطبت 21.2 مليون سائح أجنبي خلال عام 2025، مسجلة قفزة لافتة بنسبة 20.4% مقارنة بالعام السابق، لتعتلي بذلك صدارة الدول العالمية الأكثر توسعا في القطاع السياحي.

وأفادت الشبكة الدولية بأن هذا الأداء فاق بشكل كبير متوسط النمو العالمي المقدر بنحو 4%، ومتوسط منطقة آسيا والمحيط الهادئ البالغ 6%، وأرجع الخبراء هذا الازدهار السياحي في فيتنام إلى عدة ركائز استراتيجية، شملت تبني سياسات تأشيرات أكثر مرونة، و تدشين خطوط طيران دولية جديدة، فضلا عن تطوير آليات الترويج السياحي المبتكرة.

وذكرت أحدث تقارير منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، أن إجمالي عدد السياح الدوليين حول العالم وصل إلى 1.52 مليار زائر في عام 2025، محققا عوائد اقتصادية ضخمة ناهزت 1.9 تريليون دولار، وقد نالت منطقة آسيا والمحيط الهادئ نصيبا وافرا من هذه الحركة باستقبالها 331 مليون زائر.

وتشير توقعات منظمة السياحة العالمية لعام 2026 إلى استمرارية وتيرة النمو بنسب تتراوح بين 3% و4%، مدفوعة بفعاليات عالمية كبرى مدرجة على الأجندة الدولية، مما يعزز التفاؤل بمستقبل القطاع.

شبكة تلفزيون بريكس الدولية تحقيق معدلات جذب سياحي الهيئة الوطنية للسياحة في فيتنام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة

الذهب

الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يرفض المشاركة مع النصر أمام الرياض

الزمالك

سيف جعفر ومحمود جهاد خارج الزمالك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جامعة عين شمس

جامعة عين شمس داعم استراتيجى لصناعة أشباه الموصلات وتطوير الأنظمة المدمجة

صورة ارشيفية

وزيرة التضامن تتابع جهود الهلال الأحمر المصري مع بدء التشغيل الرسمي لمعبر رفح

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: تنمية مهارات الطلاب ذوي الهمم في العمل الفندقي بجامعة الأقصر

بالصور

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

حقيقة تعاون فورد مع شاومي الصينية لإنتاج سيارات كهربائية

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد