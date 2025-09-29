لا داعي للتعصب.. ظهور قفشة وعواد بمدرجات إستاد القاهرة

ظهر محمد مجدي قفشة لاعب النادي الأهلي ومحمد عواد حارس الزمالك يجلسان سويا في مدرجات استاد القاهرة لتدعيم فريقهما خلال مباراة القمة التي تجمع بين فريقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز

وجاء تشكيل الزمالك في مواجهة الأهلي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع:

عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل، محمود بنتايك.

خط الوسط:

نبيل دونجا، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم:

خوان بيزيرا، عدي الدباغ، آدم كايد.



بينما جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: محمد شريف.

