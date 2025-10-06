لحوم بـ280 جنيها.. تدشين منافذ للسلع المخفضة في باريس بالوادي الجديد

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين ، مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع عبر منافذ الوحدة المحلية في مركز ومدينة باريس، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالسوق الخارجي، دعمًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية.

المبادرة توسعت في باريس لتوفير السلع الأساسية والخُضر والفاكهة واللحوم عبر منافذ ثابتة ومتحركة، بما يضمن توافر المعروض واستقرار الأسعار داخل الوادي الجديد.

خريطة المنافذ وأسعار السلع

أكد عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بـالوادي الجديد، أن المنافذ التابعة للوحدة المحلية جرى خلالها طرح لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، مع قائمة أسعار مخفضة للخُضر والفاكهة؛ إذ سجل كيلو الطماطم 17.5 جنيهًا، والبطاطس 12.5 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات، والبصل 20 جنيهًا، والفلفل (شطة ورومي) 20 جنيهًا للكيلو.

كما شملت قائمة السلع التموينية سكرًا وزيتًا وسمنًا وشايًا ومكرونة وأرزًا بأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتعكس القائمة حرص المنافذ على تنويع المعروض بحيث يجد المواطن في باريس وعموم الوادي الجديد ما يلزمه من سلع أساسية بأسعار مناسبة.