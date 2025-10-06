قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
لحوم بـ280 جنيها.. تدشين منافذ للسلع المخفضة في باريس بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

أطلقت محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين ، مبادرة جديدة لخفض أسعار السلع عبر منافذ الوحدة المحلية في مركز ومدينة باريس، بنسبة تخفيض تتراوح بين 15 و20% مقارنة بالسوق الخارجي، دعمًا للأسر وتخفيفًا للأعباء المعيشية. 

المبادرة توسعت في باريس لتوفير السلع الأساسية والخُضر والفاكهة واللحوم عبر منافذ ثابتة ومتحركة، بما يضمن توافر المعروض واستقرار الأسعار داخل الوادي الجديد.

خريطة المنافذ وأسعار السلع

أكد عبد الناصر صالح، رئيس مركز ومدينة باريس بـالوادي الجديد، أن المنافذ التابعة للوحدة المحلية جرى خلالها طرح لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو، مع قائمة أسعار مخفضة للخُضر والفاكهة؛ إذ سجل كيلو الطماطم 17.5 جنيهًا، والبطاطس 12.5 جنيهًا، والباذنجان 10 جنيهات، والبصل 20 جنيهًا، والفلفل (شطة ورومي) 20 جنيهًا للكيلو.

 كما شملت قائمة السلع التموينية سكرًا وزيتًا وسمنًا وشايًا ومكرونة وأرزًا بأسعار مخفضة بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية. 

وتعكس القائمة حرص المنافذ على تنويع المعروض بحيث يجد المواطن في باريس وعموم الوادي الجديد ما يلزمه من سلع أساسية بأسعار مناسبة.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد منافذ البيع

