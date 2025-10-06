أحمد حسن يكشف حجم إصابة حسين الشحات ومدة غيابه عن الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب حسين الشحات نجم الزمالك.

وكتب أحمد حسن ، عبر فيسبوك: "خاص.. حسين الشحات يعاني من شد في العضلة الخلفية ومدة غيابه تصل إلى أسبوعين".

وكان قد أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في الشوط الأول من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

وقال جاب الله ، إن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف وحالته مطمئنة للغاية في الوقت الحالي.

فيما كشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن محمد شكري سيشارك في التدريبات الجماعية من يوم الاربعاء .

وقال إن أشرف داري وكريم فؤاد واحمد رضا سيخضعون لفحص طبي لتحديد موعد عودتهم للتدريبات فيما يحتاج إمام عاشور لاعب الوسط لفترة قد تصل الي اسبوعين للتعافي من فيروس a .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاعبة راحة لمدة 3 أيام، عقب الفوز على فريق كهرباء ‏الإسماعيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وتغلب الأهلي على كهرباء الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف ‏بن شرقي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في ترتيب المسابقة.‏

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات في الساعة الرابعة من عصر الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة ايجل نوار البورندي في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال افريقيا.