عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد حسن يكشف حجم إصابة حسين الشحات ومدة غيابه عن الأهلي

حسين الشحات
حسين الشحات
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إصابة اللاعب حسين الشحات نجم الزمالك.

وكتب أحمد حسن ، عبر فيسبوك: "خاص.. حسين الشحات يعاني من شد في العضلة الخلفية ومدة غيابه تصل إلى أسبوعين".

وكان قد أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن حسين الشحات، لاعب الفريق، اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في الشوط الأول من مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية.

وقال جاب الله ، إن الجهاز الطبي فضل استبداله لتجنب تفاقم الإصابة، وسوف يخضع لفحص طبي خلال الساعات القادمة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف وحالته مطمئنة للغاية في الوقت الحالي.

فيما كشف مصدر خاص في تصريحات خاصة لصدي البلد ، أن محمد شكري سيشارك في التدريبات الجماعية من يوم الاربعاء .

وقال إن أشرف داري وكريم فؤاد واحمد رضا سيخضعون لفحص طبي لتحديد موعد عودتهم للتدريبات فيما يحتاج إمام عاشور لاعب الوسط لفترة قد تصل الي اسبوعين للتعافي من فيروس a .

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لاعبة راحة لمدة 3 أيام، عقب الفوز على فريق كهرباء ‏الإسماعيلية في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.‏

وتغلب الأهلي على كهرباء الاسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي ومحمد شريف وأشرف ‏بن شرقي، ليرفع رصيده إلى 18 نقطة في ترتيب المسابقة.‏

ومن المقرر أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات في الساعة الرابعة من عصر الاربعاء المقبل استعداداً لمواجهة ايجل نوار البورندي في ذهاب دور الــ32 لدوري ابطال افريقيا.

حسين الشحات الاهلي الزمااك

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

وفيها أيه يعني

إيرادات السينما أمس| وفيها إيه يعني يواصل الصدارة.. وضي الوصيف

صورة ارشيفية لحرب اكتوبر

حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة

عبد الحليم حافظ

رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

