الوفد يدفع بـ 55 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.. و"صدى البلد" ينشر أبرز الأسماء

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أبرز مرشحي حزب الوفد في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.

وأكدت المصادر لـ"صدى البلد" أن حزب الوفد يقرر الدفع بمرشح واحد في كل دائرة ، بناءا على قرار من الهيئة العليا لحزب الوفد والمكتب التنظيمي.

وأشارت المصادر إلى أبرز أسماء مرشحي حزب الوفد على المقاعد الفردية وهم محمد الأتربي دائرة بلقاس بالدقهلية و محمد عبد العليم داوود في دائرة دسوق وفوه ومطوبس كفر الشيخ وباسم حجازي في كفر الشيخ وإيهاب عبد العظيم في دائرة مغاغة بالمنيا وصديق الهمامي في قنا ومحمد عبد الجواد فايد في دائرة بسيون بالغربية وعبد الإله السعدني في دارة زفتى بالغربية والنائب السابق صلاح الصايغ في الإسماعيلية وعبد العظيم الباسل في دائرة إطسا بالفيوم ومحمد شحتة أبو تريكة في دائرة الخصوص بالقليوبية والسيد سراج الدين في دائرة بيلا الحامول بكفر الشيخ.

وكانت قد قررت الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الباب الترشح لانتخابات النواب يوم 7 أكتوبر إلى 14 أكتوبر و تحديد يومي 10 و11 نوفمبر المقبل موعداً للمرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس النواب.

كما قررت تحديد يومي 24 و 25 للتصويت في انتخابات النواب ضمن المرحلة الثانية.

تبدأ فترة الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى من 23 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، يليها مباشرة الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر سيكون يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر.

تعلن نتيجة المرحلة الأولى يوم 18 نوفمبر، ويبدأ في ذات اليوم الدعاية لجولة الإعادة.

بالنسبة للمرحلة الثانية:

تبدأ الدعاية من 6 نوفمبر حتى 20 نوفمبر، يليها الصمت الانتخابي.

التصويت خارج مصر يومي 21 و22 نوفمبر، وداخليًا يومي 24 و25 نوفمبر.

إعلان النتائج يوم 2 ديسمبر، ويبدأ الدعاية لجولة الإعادة في نفس اليوم.