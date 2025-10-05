شروط ومستندات الترشح لانتخابات مجلس النواب بالنسبة في نظام القوائم

أعلن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، عن فتح باب تقديم طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب لمدة ( ثمانية أيام ) اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 /10 /2025 حتى يوم الأربعاء الموافق 15 / 10/ 2025 ، وتقدم الطلبات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط والمستندات بالنسبة لنظام القوائم، وجاءت كالآتي:

يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة بالدوائر المخصصة للانتخاب بنظام القوائم كتابة على النموذج المعد لذلك، محدداً به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقاً لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

ويجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.

يثبت التمثيل القانوني للقائمة بموجب شهادة معتمدة صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقاً به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم .

ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة.