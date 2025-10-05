قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قطع الكهرباء عن مدينة في المنوفية 3 ساعات .. اعرف المواعيد
لتمويل منخفضي ومتوسطي الدخل.. تعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي وبنك نكست
مصر و7 دول عربية وإسلامية: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
الغندور يفتح النار على اللجان الإلكترونية: الحياد أصبح تهمة
محافظ القاهرة يضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير
هل يجوز إخراج الزكاة لأولى القربي من الإخوة والأخوات؟.. الإفتاء تجيب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب بابوا غينيا الجديدة
ما هي كفارة عدم الوفاء بالنذر.. الصيام أم الأطعام؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر و7 دول عربية وإسلامية ترحب بموافقة "حماس" على مقترح ترامب بشأن غزة
مصرع شاب وإصابة 13 آخرين في تصادم مروع بطريق جهينة سوهاج
بيان عربي إسلامي: نؤكد ضرورة بدء مفاوضات غزة للاتفاق على آليات تنفيذ مقترح ترامب
الأهلي يسعى لحسم الملفات المؤجلة والمدرب الجديد في فترة التوقف الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
9 أحكام يقر المتقدم للترشح بانتخابات مجلس النواب بعدم صدور أيا منها ضده.. تعرف عليها

إسلام دياب

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات من بين الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الترشح في انتخابات مجلس النواب، أن يتقدم بإقرار موقع باسمه ويتضمن بياناته الشخصية، بأنه لم يصدر ضده قرار بالحجر من المحاكم المختصة، وكذا لم تصدر ضده أي أحكام في عدد من الجرائم وهى :

1 - أي حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ولم يصدر ضده أي حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشان إفساد الحياة السياسية.

2 - أو حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

3 - أو حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 - أو حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

5 - أو حكم نهائي في جناية.

6 - أو حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014

7 - أو حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :

أ – لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية. 

ب- أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

8 – أو صدور قرار بإدارجه ضمن قائمة الإرهابيين أو عضوا في أحد الكيانات الإرهابية طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

9 – أو صدور حكم من القضاء العسكري يترتب عليه حرمانه من الترشح.

