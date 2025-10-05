9 أحكام يقر المتقدم للترشح بانتخابات مجلس النواب بعدم صدور أيا منها ضده.. تعرف عليها

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات من بين الأوراق والمستندات التي يقدمها طالب الترشح في انتخابات مجلس النواب، أن يتقدم بإقرار موقع باسمه ويتضمن بياناته الشخصية، بأنه لم يصدر ضده قرار بالحجر من المحاكم المختصة، وكذا لم تصدر ضده أي أحكام في عدد من الجرائم وهى :

1 - أي حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

ولم يصدر ضده أي حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشان إفساد الحياة السياسية.

2 - أو حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

3 - أو حكم نهائي لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

4 - أو حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.

5 - أو حكم نهائي في جناية.

6 - أو حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفصل السابع من القانون رقم 45 لسنة 2014

7 - أو حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس :

أ – لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.

ب- أو لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.

8 – أو صدور قرار بإدارجه ضمن قائمة الإرهابيين أو عضوا في أحد الكيانات الإرهابية طبقا للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

9 – أو صدور حكم من القضاء العسكري يترتب عليه حرمانه من الترشح.