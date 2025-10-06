قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر
ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي
إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار
سقوط قذيفتين أُطلقتا من الجانب الإسرائيلي داخل الريف الغربي لمحافظة درعا
تلاوة فجر النصر.. حين صدح صوت الشيخ شبيب بآيات القتال من الحسين يوم 6 أكتوبر
الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد
إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ،  عن حالة الطقس من اليوم الاثنين ٥ إلى ١٢ اكتوبر  ٢٠٢٥ ، حيث تنكسر درجات حرارة النهار بلا عودة للأجواء الحارة، إلا بمناوشات يائسة قبل قدوم الشتاء ، مع استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة  على مدار الأسبوع، حيث تتراوح الأجواء بين الطقس المائل للحرارة شمالًا، والحار في أقصى جنوب الصعيد.

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في الليل حيث تلامس لأول مرة ١٨ درجة مئوية كحد أدنى ، فضلا عن تذبذب حرارييتراوح بين ١٣ إلى ١٥ درجة، مما يؤثر على الزراعة بشكل كبير.

كما حذر من بداية الإحساس بلسعة البرد في أواخر الليل أو صباحًا، مع زيادة احتمالات الإصابة بنزلات البرد ، وأيضًا زيادة في الرطوبة الحرة والجوية وتزايد الشبورة المائية صباحًا في الوجه البحري، خاصة على الطرق السريعة.

سقوط أمطار 

وتوقع " رئيس مركز معلومات تغير المناخ " تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وبداية توقعات بأمطار خاصة على السواحل والدلتا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

انخفاض درجات الحرارة 

ومن جانبها ، قالت منار غانم عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بدءًا من اليوم على معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية، أن البلاد تشهد عودة تدريجية للمعدلات الخريفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأشارت إلى أن الأجواء مائلة للحرارة خريفية في المحافظات الشمالية، فيما تكون أكثر حرارة على المحافظات الداخلية، وذلك في فترات النهار وتحديدًا في فترة الظهيرة.

ولفتت إلى أنه في فترات المساء والليل تسود انخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة، وتكون الصغرى على القاهرة الكبرى في حدود 22 درجة مئوية، في حين تكون على المدن الجديدة 20 درجة أو أقل.
ونوهت غانم، بأن هناك نشاطًا ملحوظًا في حركة الرياح في أغلب المحافظات، ما يساهم في تلطيف الأجواء، وذلك بعد انتهاء فترة الظهيرة.

لكنها نبهت بأن هذه الرياح تكون محملة بالرمال والأتربة في مناطق من جنوب وشمال الصعيد ومحافظات الوادي الجديد، مع اضطراب نشاط حركة الملاحة البحرية.

الطقس حالة الطقس درجات الحرارة انخفاض درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

رون ديرمر

رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا

محمد صلاح

بكل لغات العالم أنت الأفضل..استقبال خاص لـ محمد صلاح في مطار القاهرة

وزير العمل

وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%

الواقعة

حارس عقار يتعدى على كلب ضال.. تحرك فوري من الأمن

ترشيحاتنا

التنمر

خطورة التنمر.. الأوقاف تحدد موضوع خطبة الجمعة القادمة

اليوم العالمي للمعلم

في يومهم الدولي.. مجلس حكماء المسلمين: المعلمون هم الركيزة الأساسية في بناء الإنسان وصناعة الوعي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد