لقطات من الحفل.. ليلي علوي تهنئ هاني رمزي بزفاف نجله شادي

هنأت الفنانة ليلي علوي، الفنان هاني رمزي ، بمناسبة زفاف نجله شادي، الذي احتفل به مساء السبت، من خلال نشر مجموعة صور جمعتها بـ هاني وأسرته والعروسين، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، وعبير صبري.

حفل زفاف نجل هاني رمزي

وعلقت ليلي علوى على الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»؛ قائلة: «ألف مبروك لحبيبي الغالي هاني رمزي وزوجتة العزيزه جدا مني على أجمل فرحة.. فرحة ابنه شادي وعروسته الجميلة ميرنا، ربنا يوفقكم ويسعدكم ويديم الفرح في قلوبكم دايمًا».

وشهد الحفل أجواءً مليئة بالفرحة والمحبة، وسط حضور الأقارب والأصدقاء، وعدد كبير من نجوم الفن وأبرزهم: يسرا، إلهام شاهين، ليلى علوي، محمود حميدة، ماجد المصري، داليا البحيري، أشرف عبدالباقي، عماد زيادة، حمادة هلال، عبير صبري، أمير شاهين، ريهام حجاج وزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، المخرج رامي إمام، ضمن أبرز الحضور لحفل الزفاف، كما حضر وزير الشباب والرياضة وعدد من المشاهير والشخصيات العامة، وذلك داخل كنيسة أبي سيفين والأنبا مقار بالتجمع الأول.