شاهد تظاهرة حب لـ ليلى علوي فى ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية

أحمد إبراهيم

اقيمت اليوم ندوة تكريم الفنانة الكبيرة ليلى علوي ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اذ تحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الكبيرة.

أقيمت الندوة بحضور الامير اباظة رئيس المهرجان، وأدارتها  الكاتبة الصحفية أمل عثمان  التي أصدرت كتابًا خاصًا عن مشوار الفنانة ليلى علوي  والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان.

كما حضر من النجوم الهام شاهين، سوزان نجم الدين، المخرج عمر عبد العزيز، الفنان خالد زكي، الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة سلوى محمد علي، الفنانة إلهام شاهين، الفنان رياض الخولي، المخرج هاني لاشين، المخرج  إلى جانب عدد كبير من المخرجين والمنتجين والنقاد.

بدت ليلى علوي وكأنها تعود بذاكرتها إلى محطات العمر. تحدثت بعفوية وصدق عن زملاء المهنة الذين اعتبرتهم عائلتها الكبيرة، وعن أساتذة شكلوا وجدانها الفني، من عاطف سالم وحسين كمال إلى عاطف الطيب ومحمد خان وشريف عرفة. قالت إنها محظوظة بزمن عاشته وسط عمالقة أضافوا للفن وللمجتمع معًا، قبل أن تفاجأ نفسها بأنها قدمت 87 فيلمًا في مسيرتها.

 كما وجهت تحية خاصة لمدير التصوير سمير فرج الذي علمها الكثير من أسرار الوقوف أمام الكاميرا. 

وأكدت أن الفن بالنسبة لها عطاء متواصل، ورسالة يجب أن تصل للأجيال الجديدة.

وقد أعرب الحضور عن تقديرهم الكبير لمشوار الفنانة ليلى علوي، حيث بدأ الفنان رياض الخولي كلمته قائلاً: "مين ما يحبش ليلى؟"، فيما أكدت الفنانة إلهام شاهين أنها تشعر بالفخر بصداقتها مع ليلى علوي وبالأعمال التي جمعتهما معًا، معتبرة إياها نموذجًا للنجمة الموهوبة صاحبة الأخلاق الرفيعة.

كما أشاد المخرج هاني لاشين بمسيرة النجمة، مؤكدًا أنها علامة فارقة في تاريخ السينما، بينما وصفتها الفنانة سلوى محمد علي بأنها "شجرة الفن" التي يستظل بها كل زملائها، مؤكدة أن شهادات المحبة والمديح التي قيلت اليوم هي حقها الطبيعي.

فيما أكد المخرج عمر عبد العزيز أن حضورها في أي لوكيشن تصوير يضفي روحًا ونسمة مختلفة.

كما شاركت الفنانة سوزان نجم الدين بكلمة مؤثرة، قالت فيها: "شكرا لمهرجان الإسكندرية الذي يكرم نجومه، وليلى علوي التي نعشقها في سوريا كما في مصر."، لترد عليها ليلى علوي بترحاب قائلة: "أنت في بلدك وبين إخواتك وزمايلك، ونحن جميعًا نحب الشعب السوري والفن السوري.

وفي ختام الندوة، قام الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، بتكريم النجمة الكبيرة ليلى علوي وسط تصفيق حار من الحضور الذين عبروا عن حبهم وتقديرهم لفنانة استثنائية شكلت وجدان أجيال متعاقبة من عشاق السينما.

