محافظ القليوبية يبحث توسيع التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي مكتبة الإسكندرية اليوم وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين محافظة القليوبية والمؤسسات الثقافية الرائدة.



وقال المحافظ أن الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك في أنشطة وخدمات مكتبة الإسكندرية داخل نطاق محافظة القليوبية، بما يخدم أبناء المحافظة ويعزز من الوعي الثقافي والمعرفي لديهم.

كما بحث المحافظ مع وفد المكتبة خططًا مستقبلية لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية والثقافية المتنوعة على أرض المحافظة، مؤكدًا على أن القليوبية تطمح في أن يكون هناك تعاون أكبر لتقديم برامج تلبي احتياجات الشباب والمواطنين في مختلف المراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع صرح ثقافي عظيم مثل مكتبة الإسكندرية يمثل قيمة مضافة حقيقية لجهود التنمية البشرية والثقافية بالمحافظة.

وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد فوزي، معاون محافظ القليوبية والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والدكتور محمود عزت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق أقصى استفادة منه للمجتمع القليوبي.