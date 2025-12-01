قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرى من المغرب: الجيل الثانى للرى المصرى 2.0 يقود تطوير إدارة المياه
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات.. حبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبتها
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية اليوم الاثنين 1 ديسمبر
وزير التعليم يطلع على نسب الحضور بمدارس القاهرة ويوجه بصيانة الأثاث المدرسي
شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل حمزة عبدالكريم لـ برشلونة
إعلام إسرائيلي : نتنياهو طلب إلغاء جلسة محاكمته في قضايا فساد لأسباب أمنية
بوتين يعقد اجتماعات أمنية مغلقة استعدادا للقاءات الأمريكية
بقرار رسمي | روسيا تفتح أبوابها للصينيين للزيارة بدون تأشيرة
وزير الدفاع: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
علي معلول: هدفنا الوصول لأبعد مرحلة في كأس العرب
في إطار جولاته المفاجئة .. وزير التعليم يزور مدرستين بإدارة التبين بالقاهرة
الرمادي يهاجم إدارة الزمالك: تجاهلوا توصياتي.. وتعيين جون إدوارد كارثة كبرى
مياه القليوبية: إصلاح عطل خط رئيسي الخصوص وسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

وجه المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتحرك الفوري لموقع العطل الذي حدث بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بمدينة الخصوص، للوقوف على أعمال الإصلاح ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة.


ووجّه رئيس الشركة فرق الصيانة والطوارئ بضرورة سرعة الانتهاء من إصلاح العطل والعمل المتواصل حتى إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الشركة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال حرصًا على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.


كما شدد المهندس فودة على ضرورة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لسكان المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الضغوط لحين الانتهاء من الأعمال.


وأوضح رئيس الشركة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لفريق العمل بالموقع، إضافة إلى دعمهم بالعمالة الفنية المتخصصة لضمان سرعة السيطرة على الموقف والانتهاء من الإصلاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.


وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية مستمرة في رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الفروع لمواجهة أي أعطال طارئة، بما يضمن توفير خدمة مستقرة وآمنة لمواطني المحافظة.

