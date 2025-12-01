مياه القليوبية: إصلاح عطل خط رئيسي الخصوص وسرعة ضخ المياه للمناطق المتأثرة

وجه المهندس محمد إبراهيم فودة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، بالتحرك الفوري لموقع العطل الذي حدث بخط مياه قطر ٤٥٠ مم بمدينة الخصوص، للوقوف على أعمال الإصلاح ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة.



ووجّه رئيس الشركة فرق الصيانة والطوارئ بضرورة سرعة الانتهاء من إصلاح العطل والعمل المتواصل حتى إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة في أقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الشركة لن تدخر جهدًا في التعامل الفوري مع أي أعطال حرصًا على استمرارية الخدمة المقدمة للمواطنين.



كما شدد المهندس فودة على ضرورة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب لسكان المناطق التي قد تشهد انخفاضًا في الضغوط لحين الانتهاء من الأعمال.



وأوضح رئيس الشركة أنه تم توفير جميع المعدات والمهمات اللازمة لفريق العمل بالموقع، إضافة إلى دعمهم بالعمالة الفنية المتخصصة لضمان سرعة السيطرة على الموقف والانتهاء من الإصلاح وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.



وأكد فودة أن شركة مياه القليوبية مستمرة في رفع درجة الاستعداد والطوارئ بجميع الفروع لمواجهة أي أعطال طارئة، بما يضمن توفير خدمة مستقرة وآمنة لمواطني المحافظة.