مهرجان الإسكندرية يصدر بيانا بشأن واقعة ليلى علوي

أصدر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، المنظم لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بياناً رسمياً ثمن فيه الحضور الفني والإنساني للنجمة الكبيرة ليلى علوي، ضمن فعاليات الدورة الـ41 من عمر المهرجان العريق، التي توجت باختيارها نجمة للدورة الحالية التي رفعت شعار "السينما في عصر الذكاء الاصطناعي"، في تأكيد على استمرارية وتجدد النجمة ليلى علوي.

وتؤكد إدارة المهرجان على كامل احترامها وتقديرها للمساهمات الفعالة للنجمة ليلى علوي في الدورة الـ41، وتهيب بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، تحري الدقة فيما ينشر بشأن فعاليات المهرجان، وعدم الزج باسم النجمة الكبيرة في وقائع مكذوبة، تستهدف الإضرار بنجمة سينمائية كبيرة بمايسيء لنجوم ونجمات مصر، وإفساد العرس السينمائي للدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية، التي توجت بتكريم ليلى علوي، التي استحقت عن جدارة أن تحمل الدورة الحالية اسمها، مع تاريخها الفني المشرف، وقدرتها على التجدد والعطاء الذي استمر لأكثر من أربعة عقود.

وتستنكر إدارة المهرجان ومجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ما أثير حول محاولة النجمة الكبيرة التنمر على أي شخص كان، أو استخدام العنف في مواجهة المحاولات المعتادة لانتهاك خصوصيتها، بما يخالف طبيعتها الراقية التي تتسم بالاحترام ودماثة الخلق والإنسانية المفرطة، مع العلم أن إدارة المهرجان تعاملت مع واقعة محاولة الاعتداء على النجمة ليلى علوي بعد اقتحام قاعة خاصة عقب انتهاء ندوتها، باحترافية ساهمت في الحفاظ عليها والحرص على أمنها، وعدم الإضرار بالشخص المدعي عليها، رغم عدم وجوده ضمن قوائم التغطية الإعلامية للمهرجان، وانتفاء أي صفة تسمح بوجوده في القاعة الخاصة بإدارة المهرجان، ما يعد اقتحاماً لمكان خاص.

وإذا كانت النجمة ليلى علوي، قد حرصت على عدم اتخاذ أي تحرك قانوني تجاه محاولة الاعتداء عليها وانتهاك خصوصيتها، فإن إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، تحذر من نشر أية أخبار كاذبة حول المهرجان العريق، أو نجمة دورته الـ41 الفنانة الكبيرة ليلى علوي، باعتبارها إحدى أهم أيقونات قوة مصر الناعمة، وعدم الإنجرار خلف ما تبثه مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار مغلوطة، تستهدف النيل من المهرجان أو تشويه الصورة الذهنية المشرفة للنجمة ليلى علوي.

وتهيب ليلى علوي، بوسائل الإعلام وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي الحذر فيما يتم تداوله من أخبار مغلوطة، مع التأكيد على احتفاظ إدارة المهرجان بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تعدٍ على المهرجان أو نجمة دورته الـ41 الفنانة الكبيرة ليلى علوي.

وتلقت النجمة الكبيرة ليلى علوي تكريمها باعتبارها الشخصية السينمائية البارزة في الدورة الـ41، مع ما تكبدته من تضحيات في سبيل الارتقاء بالسينما المصرية، من خلال أعمال جنح أغلبها نحو التجريب، وفتح آفاق جديدة للسينما المصرية، عقب مرحلة تغلبت فيها السمات التجارية على الجوانب الفنية لصناعة الأفلام، لتتصدر ليلى علوي المشهد السينمائي لعقود، وضعت العديد من تجاربها البارزة على قوائم الأفضل في تاريخ السينما المصرية والعربية.



وتتوجه إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بالشكر للنجمة ليلى علوي، على تفاعلها مع جمهور المهرجان، وتحملها لجهد إرضاء محبيها على هامش ندوة تكريمها، إضافة إلى تفاعلها مع العديد من فعاليات وأنشطة المهرجان، وحرصها على التواجد إلى جانب الجماهير المحبة للسينما، في احترام لدورها التنويري والتوعوي الذي مارسته على أكمل وجه خلال الدورة الحالية للمهرجان.