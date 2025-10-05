ليلى علوي تهنئ نجل هاني رمزي بمناسبة زفافه.. شاهد

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

علا محمد

هنأت الفنانة ليلي علوي، نجل الفنان هاني رمزي، بمناسبة زفافه الذي أقيم السبت وسط حضور عدد كبير من النجوم،ابرزهم ماجد الكدواني ،إلهام شاهين ، يسرا، لبلبة، ماجد المصري ، داليا البحيري.


وشاركت ليلي علوي صور الحفل عبر حسابها على "فيسبوك"، وكتبت: "ألف مبروك لحبيبي الغالي هاني رمزي وزوجتة العزيزه جدا مني على أجمل فرحة".


وأضافت: "فرحة ابنه شادي وعروسته الجميلة ميرنا، ربنا يوفقكم و يسعدكم و يديم الفرح في قلوبكم دايمًا".


وكان هانى رمزي قد احتفل بخطوبة نجله شادى فى فبراير ٢٠٢٥ .

احدث اعمال هانى رمزي

وكانت احدث اعمال هانى رمزي السينمائية هو فيلم ٢٠٠ جنية الذى عرض عام ٢٠٢١.

وهو من تأليف أحمد عبدالله، اخراج محمد امين، بطولة اسعاد يونس، احمد السقا، ليلى علوى، صابرين، احمد السعدني، هانى رمزى، احمد ادم، و خالد الصاوى، احمد رزق، غادة عادل.

