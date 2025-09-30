هاني رمزي: هناك علامات استفهام على مدرب الزمالك في المؤتمر الصحفي

أكد هاني رمزي لاعب الأهلي السابق، أن فيريرا عليه علامات استفهام كبيرة، يقوم ببعض المشاكل في الملعب وفي المؤتمر يصف هذه المشاكل بدلًا من أن يقوم بحلها في المباراة.

وواصل: مشكلة فيريرا انه يخشى أن يجازف، كان أمامه الفرصة أن يسجل العديد من الأهداف بعدما تقدم لكنه لم يستغل هذا الأمر وأعاد الأهلي للمباراة من جديد بتبديلاته.

وأتم: الأهلي معندوش صعوبات ودي بداية الأهلي الحقيقية في الدوري وقادر انه يحقق لقب الدوري نهاية الموسم لان الأهلي صاحب اللحظات الحاسمة.

وأنهى حديثه: الأهلي بطل الدوري، وقاطعه ميدو: إن شاء الله لا.