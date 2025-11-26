بدء اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لمناقشة خطة العمل

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد عمران.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الأول للجنة إقرار خطة عملها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.

يشار إلى أن انتخابات هيئة مكتب الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الثاني، اسفرت عن فوز المستشار محمد عمران ( حزب الجبهة) رئيساً، وكل من النائبين ياسر جلال، أيمن محمد حامد ( حزب مستقبل وطن)، بمنصبي وكالة اللجنة، والنائب أحمد عبد اللطيف (حزب العدل) أميناً للسر.