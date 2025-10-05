نقابة الممثلين تعلّق على اتهامات ليلى علوي بالتنمّر في مهرجان الإسكندرية

أكد مصدر خاص داخل مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية أن مزاعم أحد الصحفيين بالتعرّض للتنمر من قبل الفنانة ليلى علوي لم يتسنّ التأكد منها حتى الآن، مؤكدًا أنهم سيتصدون لأي محاولة قد تسعى للتنكيل بالنجمة الكبيرة.

وأشار المصدر في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" إلى أن ليلى علوي نجمة كبيرة ولديها مشوار حافل، وأن تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي شرف كبير، كما أنها تتمتع بجماهيرية واسعة في مختلف دول الوطن العربي.

وأهدى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط دورته الحالية للفنانة ليلى علوي، حيث تم تكريمها بدرع المهرجان، وأقيمت ندوة خاصة لها تم خلالها إطلاق كتاب عن مسيرتها الفنية.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «من قلبي لكل قلب شاركني الرحلة… جمهوري الذي هو سر فرحتي ونجاحي، وزملائي الذين كانوا سندي، وكل القائمين على المهرجان الذين رسموا لحظة عمرها ما ستُنسى».

وحظي منشورها بتفاعل واسع من جمهورها وزملائها الفنانين، الذين حرصوا على تهنئتها مؤكدين أنها تستحق كل التكريم لما قدمته من أعمال مميزة للسينما المصرية والعربية.

وأكد المهرجان أن دورته الحالية تأتي استمرارًا لدوره في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة، ويُقام المهرجان هذا العام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن، محافظ الإسكندرية.