جمهورى سر فرحتي.. ليلى علوي سعيدة بتكريمها في مهرجان الإسكندرية

عبرت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الكبيرة بعد تكريمها في مهرجان الإسكندرية السينمائي، من خلال منشور شاركته مع جمهورها على إنستجرام.

وكتبت ليلى علوي عبر حسابها الرسمي على إنستجرام: «من قلبي لكل قلب شاركني الرحلة… جمهوري اللي هو سر فرحتي ونجاحي، زملائي اللي كانوا سندي، وكل القائمين على المهرجان اللي رسموا لحظة عمرها ما هتتنسى».

ونال منشورها تفاعلًا واسعًا من جمهورها وزملائها الفنانين الذين حرصوا على تهنئتها، مؤكدين أنها تستحق كل التكريم لما قدمته من أعمال مميزة للسينما المصرية والعربية.

وأُقيم أول أمس حفل تكريم الفنانة ليلى علوي ضمن فعاليات الدورة الـ41 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إذ تحمل دورة هذا العام اسم الفنانة. وأدار الندوة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس المهرجان، والكاتبة الصحفية هبه شوقي التي أصدرت كتابًا خاصًا عن مشوار الفنانة ليلى علوي.

https://www.instagram.com/reel/DPXIHADiPzj/?igsh=MWh1bWxqZXlrc242aA==





