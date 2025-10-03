ليلى علوي تروي موقفا صعبا في حياتها أثناء تصوير فيلم المصير

كشفت الفنانة ليلى علوي عن موقف صعب مرت به في حياتها الفنية وذلك أثناء تصوير دورها فى فيلم المصير مع المخرج يوسف شاهين.

وقالت ليلى علوي في ندوة تكريمها بمهرجان الإسكندرية فى دورته الـ41 والتي تستمر حتى 6 أكتوبر الحالي: والدي توفي أثناء تصويري فيلم المصير مع المخرج يوسف شاهين وقرر ان يمنحني اجازة لمدة يوم واحد حتي استطيع دفن والدي.

وأضافت ليلى علوي: “قررت العودة بعد دفن والدي إلى تصوير الفيلم وهو واجب مهني لابد من تنفيذه حتى فى أسوأ الظروف”.

وقدم الحفل الإعلامي الكبير الدكتور إبراهيم الكرداني والإعلامية غادة شاهين، فيما تولى إخراجه المخرج محمد السماحي. واستهل البرنامج بأغنية ترحيبية تؤديها المطربة اليونانية مارلينا روسوغلو والمطربة المصرية فاطمة محمد علي، يعقبها عرض فيلم تعريفي بالمسابقات الأساسية والأفلام المشاركة.

وألقى رئيس المهرجان الأمير أباظة كلمته، ثم تم استعراض لجان التحكيم الخاصة بالمسابقات المختلفة، وتلاها تقديم التكريم لنجمة الدورة ليلى علوي.

كما شهد الحفل تكريم دولة المغرب ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إلى جانب تكريم نخبة من رموز السينما المصرية والعربية والدولية، وهم:

المخرج المغربي حكيم بلعباس، اسم الفنانة الراحلة فيروز، المخرج الفرنسي جون بيير أميريس، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيجا، المخرج التونسي رضا الباهي، الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، الفنان أحمد رزق، الفنانة شيرين، المخرج هاني لاشين، مدير التصوير سامح سليم، والفنان رياض الخولي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

وتؤكد إدارة المهرجان أن هذه الدورة تأتي استمرارًا لدور المهرجان في الاحتفاء برموز السينما في مصر ودول البحر المتوسط، وتعزيز أواصر التبادل الثقافي والفني بين شعوب المنطقة.

ويقام مهرجان الإسكندرية السينمائي هذا العام تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية.