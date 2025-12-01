قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مبالغ كبرى للفائزين.. متحدث الأوقاف يعلن جوائز المسابقة العالمية للقرآن الكريم
فرص سقوط أمطار وانخفاض حرارة.. الأرصاد تكشف طقس الأيام المقبلة
توقعات بوصول سعر الجنيه الذهب لـ 50 ألف جنيها.. تفاصيل
«معاشك هيزيد ولا لأ؟».. تفاصيل قرار التأمينات بدءًا من يناير المقبل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين.. وصل كام؟
هل يشترط ستر العورة عند الوضوء بعد الاستحمام؟.. أمين الإفتاء: اعتقاد غير صحيح
نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر
للمرة الأولى في تاريخها.. مصر تصنع أجزاء من مقاتلات رافال الفرنسية
مصر تستعد لإطلاق أكبر معرض عسكري عالمي في 2025 في إطار تطوير صناعتها الدفاعية
وزير البترول يبحث تعميق التعاون مع نفط عمان ويشيد بانضمام بتروجيت
مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
كيف تتعامل المرأة مع الكلام السيئ من زوجها؟.. أمين الإفتاء ينصح بهذا السلوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل

رياضة

عقوبات صادمة تنتظر الجيش الملكي خلال ساعات!

الأهلي والجيش الملكي
الأهلي والجيش الملكي
حمزة شعيب

يستعد نادي الجيش الملكي المغربي لتلقي عقوبات قاسية من الكاف بعد أحداث الشغب الخطيرة في مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت انفلاتًا جماهيريًا داخل ملعب مولاي الحسن، انتهى بإصابة محمود حسن تريزيجيه بعد إلقاء أداة حادة عليه من المدرجات.

الكاف أعلن فتح تحقيق رسمي وإحالة المباراة للجنة الانضباط، اعتمادًا على تقارير الحكم والمراقب، مع تأكيد أن العقوبات ستكون صارمة، خاصة في ظل فتح تحقيق موازٍ بأحداث مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز.

لوائح الكاف تُحمّل النادي المستضيف مسؤولية تأمين المباراة ومنع دخول الأدوات الخطرة، ما يضع الجيش الملكي تحت طائلة مواد الانضباط التي تسمح بتوقيع غرامات مالية ثقيلة وعقوبات جماهيرية قد تصل إلى الحرمان من الملعب أو نقل المباريات لملعب محايد.

تقارير مغربية كشفت أن العقوبات المتوقعة تشمل:

غرامات لا تقل عن 15 ألف دولار لأعمال العنف.

بين 5 و10 آلاف دولار للشمارخ.

وقد تصل الغرامات إلى 50 ألف دولار.

مع اتجاه قوي لحرمان الجماهير من مباراتين على الأقل.

الحادثة ليست الأولى، إذ تكررت اعتداءات الجماهير على الأهلي من فرق مغربية في السنوات الأخيرة، ما يرجّح تشديد العقوبة هذه المرة بسبب تكرار السلوك.

ومن المتوقع أن تصدر قرارات الكاف خلال ساعات، وسط توقعات بأن تكون من أقسى العقوبات في الموسم الأفريقي.

الاهلي الجيش الملكي احداث مباراة الاهلي والجيش الملكي

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الفراخ السردة

الفراخ السردة.. خطر موجود في المحلات خلف ستارة الخصومات

أرشيفية

فتاة تدلي بأقوالها أمام النيابة في واقعة معاشرة والدها لشقيقتها |خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

محافظ قنا

محافظ قنا يبحث مع وفد بنك التعمير الألماني دعم مشروعات مياه الشرب ومتابعة تنفيذ برنامج تحسين الخدمات

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

بالصور

مسيرات أرضية وجوية وأجهزة تشويش وتصنيع أجزاء من الطائرة رفال.. جناح متميز للهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025
منتجات الهيئة العربية للتصنيع في معرض إيديكس 2025

لرفع وعي الشباب.. سامح حسين يشارك في ندوة بجامعة حلوان

من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين
من ندوة سامح حسين

دينا حايك تشوق جمهورها لكليب " برواز كبير" للمخرجة بتول عرفة

دينا حايك
دينا حايك
دينا حايك

صنع في مصر| مسيرات انتحارية في جناح شركة أمستون بمعرض إيديكس 2025.. صور

جبار 250
جبار 250
جبار 250

نشوى مصطفى

نشوي مصطفى تكشف حقيقة القبض عليها بسبب هند عاكف.. بث مباشر

آيتن عامر

أسرار الطلاق والبدايات القاسية… آيتن عامر تنهار باكية على الهواء في صاحبة السعادة

جومانا مراد

جومانا مراد تكشف عن أول لها في الدراما المصرية وحقيقة دخولها عالم الغناء

المدفع المصري EGY k9A1

قدرات ومميزات المدفع المصري EGY K9A1

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

