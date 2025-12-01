عقوبات صادمة تنتظر الجيش الملكي خلال ساعات!

يستعد نادي الجيش الملكي المغربي لتلقي عقوبات قاسية من الكاف بعد أحداث الشغب الخطيرة في مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال أفريقيا، والتي شهدت انفلاتًا جماهيريًا داخل ملعب مولاي الحسن، انتهى بإصابة محمود حسن تريزيجيه بعد إلقاء أداة حادة عليه من المدرجات.

الكاف أعلن فتح تحقيق رسمي وإحالة المباراة للجنة الانضباط، اعتمادًا على تقارير الحكم والمراقب، مع تأكيد أن العقوبات ستكون صارمة، خاصة في ظل فتح تحقيق موازٍ بأحداث مباراة شبيبة القبائل ويانج أفريكانز.

لوائح الكاف تُحمّل النادي المستضيف مسؤولية تأمين المباراة ومنع دخول الأدوات الخطرة، ما يضع الجيش الملكي تحت طائلة مواد الانضباط التي تسمح بتوقيع غرامات مالية ثقيلة وعقوبات جماهيرية قد تصل إلى الحرمان من الملعب أو نقل المباريات لملعب محايد.

تقارير مغربية كشفت أن العقوبات المتوقعة تشمل:

غرامات لا تقل عن 15 ألف دولار لأعمال العنف.

بين 5 و10 آلاف دولار للشمارخ.

وقد تصل الغرامات إلى 50 ألف دولار.

مع اتجاه قوي لحرمان الجماهير من مباراتين على الأقل.

الحادثة ليست الأولى، إذ تكررت اعتداءات الجماهير على الأهلي من فرق مغربية في السنوات الأخيرة، ما يرجّح تشديد العقوبة هذه المرة بسبب تكرار السلوك.

ومن المتوقع أن تصدر قرارات الكاف خلال ساعات، وسط توقعات بأن تكون من أقسى العقوبات في الموسم الأفريقي.