جدول مباريات ريال مدريد خلال ديسمبر 2025

يستعد ريال مدريد، تحت قيادة مدربه تشابي ألونسو، لخوض مجموعة من المواجهات القوية خلال شهر ديسمبر 2025 في بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، في فترة قد تكون حاسمة لمسار الفريق هذا الموسم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط خلف برشلونة المتصدر، بعدما تعثر الملكي في 3 تعادلات متتالية أثرت على تقدمه في سباق القمة.

وفي دوري أبطال أوروبا، يتواجد ريال مدريد في المركز الخامس بمرحلة الدوري برصيد 12 نقطة، جمعها من 5 مباريات، خسر منها مباراة واحدة فقط، ليظل في دائرة المنافسة قبل جولة الحسم.

مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر ديسمبر 2025

● الأربعاء 3 ديسمبر 2025

أتلتيك بلباو × ريال مدريد

مباراة مقدمة من الجولة 19 – الدوري الإسباني

8:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 9:00 مساءً بتوقيت السعودية

● الأحد 7 ديسمبر 2025

ريال مدريد × أتلتيك بلباو

الجولة 15 – الدوري الإسباني

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

● الأربعاء 10 ديسمبر 2025

ريال مدريد × مانشستر سيتي

الجولة 6 – دوري أبطال أوروبا

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

● الأحد 14 ديسمبر 2025

ألافيس × ريال مدريد

الجولة 16 – الدوري الإسباني

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية

● السبت 20 ديسمبر 2025

ريال مدريد × إشبيلية

الجولة 17 – الدوري الإسباني

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة – 11:00 مساءً بتوقيت السعودية