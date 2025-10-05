قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف نكون من أحباب رسول الله؟ .. علي جمعة يوضح
مصر تتقدم في مؤشر التعليم الفني من المركز 113 لـ 43 عالميًا
شاحنات قافلة المساعدات الإنسانية الـ45 تواصل اصطفافها تمهيدًا لتحركها من مصر إلى غزة|شاهد
183 رمزًا انتخابيًا .. ننشر قواعد تخصيص الرموز الانتخابية في انتخابات مجلس النواب
مفاوضات الحرب والسلام.. كيف استردت مصر سيناء كاملة من إسرائيل؟
5 أكتوبر.. كيف ستحتفل اليونسكو بـ اليوم العالمي للمعلمين ؟
آلاف الأطنان من المساعدات الإيوائية ضمن القافلة الـ45 لقوافل «زاد العزة» من مصر إلى غزة
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم
مَنْ ينظر لما في يد غيره مِنْ النّعم .. احذر 5 مصائب مهلكة
هشام حنفي يوضح سبب استبعاد أحمد الشناوي من منتخب مصر
تدمير منظومة هيمارس أوكرانية في خاركوف.. وتقرير عن تفاقم الفساد بكييف
نوم الطفل في الفصل .. أستاذ علم نفس يكشف الأسباب والحلول | فيديو
حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 5-10-2025

حالة الطقس
حالة الطقس
محمد عبد الفتاح

تشهد محافظة أسوان، اليوم الاحد الموافق 5 أكتوبر 2025، طقسًا مستقرًا ومشمسًا. وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، هناك استمرار في التحسن النسبي للأحوال الجوية مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترة الصباح الباكر، ويرتفع تدريجيًا خلال النهار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة الرطبة ليلاً، ويظل معتدلاً في آخر الليل.

وتختلف طبيعة الطقس في أسوان نظرًا لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب عن باقي المحافظات، حيث ترتفع درجات الحرارة بعد فترة الظهيرة مع وجود نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع.

طقس أسوان

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب، يبدأ الطقس في التحسن التدريجي، ويكون ذلك محسوسًا بشكل أكبر في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للمزارع، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 33 درجة، والصغرى 24 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 36 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 21% والرياح 10كم/ س.

وسجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وتستمر بعد ارتفاع درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 36 درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 20% والرياح 8كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبوسمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 31 درجة والصغرى 24 درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ33 درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 35% والرياح 14كم/ س.

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

