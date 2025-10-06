مصرع 3 شباب من أبناء المنوفية في حادث أثناء توجههم للعمل

تستعد قريتي الوادي ومنيل عروس بمركز اشمون في محافظة المنوفية لتوديع جثامين 3 من أبنائهم شهداء لقمة العيش عقب وفاتهم في حادث خارج المحافظة.

ووصل الأهالي خبر وفاة 3 من أبنائهم شهداء لقمة العيش وذلك أثناء خروجهم للعمل لقوا مصرعهم في حادث تصادم.

وأعلن الأهالي أن المتوفين هم: أحمد رشاد فاروق شعبان، وأحمد السيد إبراهيم أبو خاطرو، ومجدي شعبان.

وتابع الأهالي أن الشباب كانوا في طريقهم للعمل علي سيارة نقل التي اصطدمت بسيارة أخري مما أدي إلى وفاتهم في الحادث أثناء تواجدهم خارج المحافظة.

وأكد الأهالي أن الشباب يتمتعون بحسن الخلق والسمعة الطيبة بين الجميع وكانوا يسعون دائما وراء لقمة العيش.

ويستعد أهالي القريتين لتشييع جثامين الشباب وسط حالة من الحزن والصدمة بين الجميع.