امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

انطلق حفل الفنانة امال ماهر والفنان مدحت صالح فى قصر عابدين لصالح مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم راعي مصر الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

أسعار حفل أمال ماهر ومدحت صالح

وجاءت أسعار تذاكر الحفل بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه، 1500 جنيه، 2000 جنيه، 2500 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، 7000 جنيه).

أغاني آمال ماهر

في شهر يوليو الماضي، أطلقت النجمة آمال ماهر ألبومها الجديد، الذي يحمل إسم "حاجة غير" على منصات اليوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعى.

ويحتوي ألبوم "حاجة غير" للنجمة آمال ماهر، على 10 أغنيات، كتب منها الشاعر نادر عبد الله 6 أغانى مستحوذا على النصيب الأكبر في الألبوم، ومن ضمن أغانى الألبوم: أغنية "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح.