المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

انضم المؤلف محمد سيد بشير لأعضاء لجنة تحكيم المسابقة الرسمية لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، برئاسة الدكتور أشرف زكي، في دورته الثامنة، الذي بدأ أولى فعالياته، بالأمس 4 أكتوبر.

ومن جانبه، أعرب المؤلف محمد سيد بشير عن تقديره واعتزازه بانضمامه إلى لجنة تحكيم المهرجان، قائلًا، إن المهرجان أصبح بمثابة نافذة لاكتشاف مواهب وتجارب شابة جديدة واعدة ليكونوا نجوم المستقبل، كما أن مشاركتي في لجنة تحكيم اكتشاف هؤلاء المواهب مسئولية كبيرة على عاتقي، ولكنني واثقًا من مستوى الشباب المنافسين في المسابقة، ومتحمسًا لمشاهدة مجهودهم.

كما حرص بشير على توجيه رسالة شكر للفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعضاء النقابة، على مجهودهم في إقامة مهرجان فني مصر بمستوى احترافي.

الجدير بالذكر، أن لجنة تحكيم مسابقة مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي تضم فناني ومبدعي الفن في مصر، من أجيال متعددة، منهم: المؤلف محمد سيد بشير، المخرج خالد الحلفاوي، المخرج خالد جلال، داليا البحيري، الفنان أيمن الشيوي، المنتج محمد مشيش، المنتج إيهاب منير، المخرج وليد الحلفاوي، المخرج عمرو عرفة، المنتج الكبير هشام عبد الخالق.

الجدير بالذكر، أن اليوم انطلقت أولى جولات التحكيم لمشاهدة العروض المشاركة في المهرجان، من أجل وضع التقييمات المناسبة، ومن ثم نقل راية التحكيم للجنة أخرى، وذلك في إطار الآلية الجديدة التي أعلنت عنها إدارة المهرجان بالأمس في حفل الافتتاح والحرص على وجود عدالة ونزاهة في التحكيم والتقييمات، والتي عليها ستقوم كل لجنة بمشاهدة وتقييم عروض يومين من أيام المهرجان ووضع تقييمات، على مدار 5 جولات حتى نهاية فعاليات المهرجان.