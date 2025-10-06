قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق
أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة
إسرائيل ترحّل الناشطة السويدية جريتا ثونبرج إلى اليونان بعد احتجازها وتعذيبها
تراجع أسعار العملات الأجنبية في مصر
ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي
إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار
سقوط قذيفتين أُطلقتا من الجانب الإسرائيلي داخل الريف الغربي لمحافظة درعا
تلاوة فجر النصر.. حين صدح صوت الشيخ شبيب بآيات القتال من الحسين يوم 6 أكتوبر
الإسكان: طرح تكميلي جديد لوحدات المصريين بالخارج.. والإقبال فاق التوقعات
بقدرات مذهلة.. لوسيد إير تحطم الأرقام وتحقق لقب جديد
إطلاق نار عشوائي في سيدني يُصيب 20 شخصًا واعتقال مشتبه به
توك شو

الأرصاد تحذر من تقلبات في حالة الطقس وسقوط أمطار على تلك المناطق

حالة الطقس
محمد البدوي

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا طوال اليوم، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 18 درجة مئوية في ساعات الليل المبكر، ما يجعل الأجواء تميل للبرودة ليلاً.

تقلبات حادة في الطقس

وأكدت على أن إعلان حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية جاء بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل فصل الخريف الذي يتسم بتقلبات حادة في الطقس، خاصة في نصفه الأول.

كتلًا هوائية معتدلة

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كتلًا هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر حاليًا على أجواء مصر، إلى جانب منخفض جوي يسيطر على مناطق متفرقة، مما يجعل الطقس خريفيًا بامتياز خلال هذا الأسبوع.

المنخفضات الجوية

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك نشاطًا في حركة الرياح على مدار الأسبوع، بالتزامن مع بداية تشكل المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ وبعض المحافظات الداخلية، محذرة من أن ذروة الأمطار ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

