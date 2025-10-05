تغيير مفاجئ وأمطار.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم، الأحد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.



بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، إلى جانب الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وتمتد إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على مناطق متقطعة.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من شمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.



بيان بدرجات الحرارة فى محافظات مصر:

القاهرة 31 درجة مئوية

الإسكندرية 28 درجة مئوية

شرم الشيخ 34 درجة مئوية

مطروح 27 درجة مئوية

أسوان 36 درجة مئوية

6 أكتوبر 32 20

بنها 31 21

دمنهور 30 21

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 20

طنطا 30 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 32 21

السويس 31 22

العريش 29 19

رفح 29 19

رأس سدر 33 20

نخل 30 16

الطقس العربي:

مكة المكرمة 39 درجة مئوية

أبو ظبي 37 درجة مئوية

الكويت 39 درجة مئوية

الدوحة 37 درجة مئوية

الخرطوم 40 درجة مئوية

الطقس العالمي:

أنقرة 22 درجة مئوية

طوكيو 27 درجة مئوية

روما 22 درجة مئوية

مدريد 27 درجة مئوية