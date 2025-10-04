الأرصاد تحذر من تقلبات الخريف..أمطار خفيفة وشبورة ورياح اليوم السبت

رصد برنامج صباح البلد حالة الطقس اليوم السبت، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أولى موجات التقلبات الجوية خلال شهر أكتوبر، حيث يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، فيما يميل الطقس للاعتدال ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار خفيفة ونشاط للرياح

توقعت الهيئة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات متقطعة بمعظم الأنحاء.

شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق

وحذّرت خرائط الطقس من تكوّن شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية الممتدة من شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة، مما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

حالة البحرين.. اضطراب في الأحمر وخليج السويس

البحر المتوسط: معتدل، بارتفاع موج يتراوح بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شرقية.

البحر الأحمر وخليج السويس: معتدل إلى مضطرب، بارتفاع موج من 1.5 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة: 33 / 21

الإسكندرية: 28 / 20

مطروح: 27 / 22

المنصورة: 32 / 21

شرم الشيخ: 36 / 26

الغردقة: 35 / 25

أسيوط: 34 / 20

الأقصر: 37 / 22

أسوان: 38 / 24

الأرصاد: بداية طبيعية لتقلبات الخريف

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن هذه الموجة تمثل بداية طبيعية لتقلبات فصل الخريف، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات اليومية، والانتباه أثناء القيادة في فترات الشبورة، خاصة في الصباح الباكر.