حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

واقرأ أيضًا:

والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 20

طنطا 30 20

دمياط 28 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 32 20

نخل 30 16

كاترين 27 13

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 27 21

السلوم 28 21

سيوة 32 20

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 24

سفاجا 34 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 32 20

سوهاج 33 21

قنا 35 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 36 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 39 26

المدينة المنورة 42 27

الرياض 36 20

المنامة 34 26

أبوظبي 37 29

الدوحة 37 26

الكويت 39 23

دمشق 32 15

بيروت 27 25

عمان 27 15

القدس 27 16

غزة 28 22

بغداد 39 22

مسقط 33 29

صنعاء 25 10

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 25 16

الجزائر 23 13

الرباط 26 16

نواكشوط 38 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 24 09

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 22 17

نيودلهي 28 22

جاكرتا 33 23

بكين 20 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 18

أثينا 22 14

روما 22 09

باريس 17 10

مدريد 27 14

برلين 14 11

لندن 20 11

مونتريال 28 18

موسكو 12 07

نيويورك 28 18

واشنطن 29 16

أديس أبابا 22 11