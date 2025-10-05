قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، في حين يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

والقريبة من المسطحات المائية، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية.

حالة خليج السويس

أما بالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 22

العاصمة الإدارية 31 20

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 20

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 28 20

المنصورة 29 21

الزقازيق 30 22

شبين الكوم 29 20

طنطا 30 20

دمياط 28 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 31 21

السويس 30 22

العريش 30 19

رفح 29 19

رأس سدر 32 20

نخل 30 16

كاترين 27 13

الطور 31 23

طابا 30 22

شرم الشيخ 34 25

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 20

مطروح 27 21

السلوم 28 21

سيوة 32 20

رأس غارب 34 25

الغردقة 34 24

سفاجا 34 25

مرسى علم 34 25

شلاتين 35 23

حلايب 32 25

أبو رماد 34 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 32 20

بني سويف 32 19

المنيا 32 19

أسيوط 32 20

سوهاج 33 21

قنا 35 22

الأقصر 35 23

أسوان 36 23

الوادي الجديد 35 21

أبو سمبل 36 23

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى   -    الصغرى

مكة المكرمة 39 26

المدينة المنورة 42 27

الرياض 36 20

المنامة 34 26

أبوظبي 37 29

الدوحة 37 26

الكويت 39 23

دمشق 32 15

بيروت 27 25

عمان 27 15

القدس 27 16

غزة 28 22

بغداد 39 22

مسقط 33 29

صنعاء 25 10

الخرطوم 40 28

طرابلس 27 20

تونس 25 16

الجزائر 23 13

الرباط 26 16

نواكشوط 38 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 24 09

إسطنبول 23 15

إسلام آباد 22 17

نيودلهي 28 22

جاكرتا 33 23

بكين 20 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 29 18

أثينا 22 14

روما 22 09

باريس 17 10

مدريد 27 14

برلين 14 11

لندن 20 11

مونتريال 28 18

موسكو 12 07

نيويورك 28 18

واشنطن 29 16

أديس أبابا 22 11

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الأرصاد الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الغندور

مع السلامة.. الغندور يهاجم دفاع النادي الأهلي

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس

شاهد.. وصول تابلت أولى ثانوي للمدارس وبدء اجراءات تفعيله لتوزيعه على الطلاب

مي عبد الحميد

مع بدء التسجيل على منصة «الإيجار القديم».. مي عبد الحميد تشرح الخطوات

دواجن بيضاء

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن الآن في الأسواق

بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

خطوات بسيطة للحفاظ علي محاور السيارة

خطوات بسيطة للحفاظ على محاور السيارة؟

هيونداي سانتافي وتوسان 2025

مقارنة سانتافي وتوسان 2025.. أيهما يحتوي على التقنية المحظورة؟

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة
اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة
طريقة عمل العجة

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: خطة ترامب.. هل تنهي الحرب فعلا؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: خطة ترامب بين مأزق نتنياهو وحسابات حماس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الذباب الإلكتروني

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: اللوجستيات الزراعية.. طريق مصر الذهبي نحو أسواق العالم

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: تحالف الشر.. أمريكا وإسرائيل ضد القضية الفلسطينية

