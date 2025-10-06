حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل البان كيك السريع.. من اكثر الوصفات بحثاً حيث تفضلها النساء كنوع من الحلوى السريعة سهلة التحضير، ويمكن تزيينها بعدة طرق مختلفة مثل العسل الأبيض او السكر البودرة و الفواكه و الشيكولاتة.

طريقة عمل بان كيك

مكونات طريقة عمل البان كيك السريع

1 من كوب الدقيق متعدد الأغراض

2 ملاعق كبيرة من السكر الأبيض

2 ملاعق صغيرة بيكنج باودر

1 ملعقة صغيرة ملح أو على حسب الرغبة

1 كوب من الحليب

2 ملعقة كبيرة من زيت نباتى

1 بيضة للضرب

طريقة عمل البان كيك السريع

يتم مزج كل من الدقيق والسكر والبيكنج باودر والملح في وعاء كبير، مع صنع حفرة في الوسط، ثم يتم وضع الحليب والزيت والبيض بالداخل، والبيض يتم خفقه ثم مزج تلك المكونات مع بعض لتصبح ناعمة أشبه بالكريمة السائلة.

طريقة عمل بان كيك سهل وسريع



خطوات عمل البان كيك

-يتم تسخين صينية أو مقلاة ويتم وضع القليل من الزيت على نار متوسطة، ويتم صب الخليط السابق إعداده، بإستخدام معلقة كبيرة، أو يتم وضع حوالى ربع كوب لكل قطعة بان كيك، ويتم وضعها في المقلاة حتى تتشكل الفقاعات وتجف من الحواف لمدة دقيقة إلى دقيقتين.

-يتم قلب البان كيك على وجهها حتى يتم طهيها من الجانب الآخر، ويتم تكرار تلك العملية، حتى ينتهى المزيج المتبقى كله.

- ويقدم في طبق تقديم ويتم تناوله وهو ساخن، ويمكن وضع على البان كيك العسل الأبيض أو الكريمة المخفوقة، وبعض من قطع الفواكه الطازجة.

ما هي طريقة عمل بان كيك سهلة وسريعة ؟

مقادير بان كيك نادية السيد

كوب وربع من الدقيق متعدد الاستخدامات.

كوب حليب.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة كبيره باكينج بودر.

ملعقتين كبيرة سكر.

ملعقة صغيره ملح.

4 ملاعق كبار زبدة.

بيضة.

طريقة عمل بان كيك

طريقة عمل بان كيك نادية السيد :