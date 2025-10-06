قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد أبو شامة: مصر تلعب دورًا محوريًا في مستقبل القضية الفلسطينية
ننشر أسماء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري
علامات قرب الفرج.. 4 أمارات استبشر بها خيرًا بعد اشتداد الكرب
تصعيد روسي جديد.. صفارات الإنذار تدوي في كييف
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش وبن جفير يضغطان على نتنياهو لضمان استئناف حرب غزة

الوزيران الاسرائيليان المتطرفين سموتريتش وبن جفير
الوزيران الاسرائيليان المتطرفين سموتريتش وبن جفير
القسم الخارجي

ذكرت القناة 12 العبرية أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير ووزير المالية بِتسلئيل سموتريتش قدما طلبًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضـي بالحصول على تعهد واضح بالعودة إلى الحرب ضد حركة حماس، في حال عدم تنفيذ شرط تفكيك الجناح العسكري للحركة بشكل كامل.

وبحسب المصادر، فإن الوزيرين اليمينيين عبّرا عن رفضهما لأي تهدئة دائمة أو اتفاق سياسي ما لم يتم القضاء الكامل على قدرات حماس العسكرية والتنظيمية، مؤكدين أن استمرار “وقف القتال” دون تحقيق هذا الهدف يعد إخفاقًا إستراتيجيًا لإسرائيل.

تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه الحكومة الإسرائيلية تصدعات داخلية حول مسار التعامل مع المبادرة الأمريكية التي طرحها الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حماس. ويصرّ الائتلاف اليميني على أن أي تقدم سياسي يجب أن يكون مشروطًا بـ"الانتصار الكامل" في غزة.

من جانبه، قال رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير إن الجيش "يمتلك مزيدًا من الأهداف" وإنه "سيستأنف القتال إذا لزم الأمر حتى تحقيق الحسم السياسي والعسكري الكامل"، مشيرًا إلى أن المؤسسة العسكرية تواصل استعداداتها الميدانية تحسبًا لأي انهيار في مسار المفاوضات.

وأضاف زامير أن "المعركة لم تنته بعد، وعلى الجيش أن يبقى يقظًا ومستعدًا"، في إشارة إلى احتمالية استئناف العمليات العسكرية خلال الأيام المقبلة إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

وفي السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن تل أبيب لن تنتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب المؤلفة من عشرين نقطة، قبل تنفيذ البند الأول المتعلق بإطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات.

وقال نتنياهو في كلمة متلفزة نقلتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "حتى يعبر آخر المحتجزين إلى الأراضي الإسرائيلية، لن ننتقل إلى أي بند آخر من الخطة"، مضيفًا أن الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بهذا المبدأ "كشرط أساسي لأي اتفاق".

وتعكس هذه التصريحات تصاعد الخلافات داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل بين التيار اليميني المتشدد الذي يطالب بالحسم العسكري الكامل في غزة، وبين أطراف أكثر براغماتية ترى أن الاستمرار في الحرب قد يؤدي إلى عزلة دولية وانهيار اقتصادي داخلي.

سموتريتش بن جفير اسرائيل حرب غزة نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

مديرية أمن القاهرة

البلوجر لي لي تتهم سائقها بالاستيلاء على مبلغ مالي منها والنصب عليها

ترشيحاتنا

الوزيران الاسرائيليان المتطرفين سموتريتش وبن جفير

سموتريتش وبن جفير يضغطان على نتنياهو لضمان استئناف حرب غزة

أرشيفية

حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

خلال اللقاء

قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد