التوقيع خلال ساعات.. أحمد شوبير يزف نبأ سارًا لجماهير الإسماعيلي
سعر الدولار مساء اليوم 11-1-2026
لسوء الأحوال الجوية.. توقف حركة الملاحة والصيد بميناء برج البرلس لليوم الثالث على التوالي
مصطفى محمد ممازحا الجماهير بعد التأهل: لسنا «لا كاسا دي بابيل» وسنحصل على الكأس
تعزيز الدور التشريعي بخبرات قضائية .. تعيين المستشار عادل عزب بالنواب
دعاء الإفطار للصائم 22 شهر رجب.. يجلب خيري الدنيا والآخرة
جمال الغندور يتغزل في منتخب مصر عقب التاهل لنصف نهائي أمم أفريقيا
خلي بالك.. الحكة المستمرة تنذر بالإصابة بـ 3 أمراض مميتة
بتخفيضات تصل إلى 30%.. أماكن وموعد معارض أهلًا رمضان بالقاهرة وأسعار السلع
مفتي الجمهورية يهنئ عمرو الورداني بتعيينه عضوًا بمجلس النواب
آرسنال يتقدم على بورتسموث بثنائية في الشوط الأول بكأس إنجلترا
رئيسا مجلس الشيوخ والنواب الأسترالي يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
شريف رمزي لـ صدى البلد: لا أمانع دخول أولادي مجال التمثيل بشروط (فيديو)

أوركيد سامي

كشف الفنان شريف رمزي عن موقفه من إمكانية دخول أبنائه مجال التمثيل، مؤكدًا أنه لا يمانع ذلك على الإطلاق، بشرط أن يكون لديهم حب حقيقي للفن وموهبة واضحة تؤهلهم للاستمرار والنجاح.
وأوضح شريف رمزي أن لكل شخص حرية اختيار الطريق الذي يناسبه، مشددًا على أن الأهم هو أن يعمل الإنسان في المجال الذي يحبه ويشعر بالشغف تجاهه، وليس مجرد السير خلف الشهرة أو تقليد الآخرين.
وجاءت تصريحات شريف رمزي خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث عن عدد من القضايا الفنية والشخصية، مؤكدًا دعمه لأي قرار يتخذه أبناؤه طالما نابع من قناعتهم ورغبتهم الحقيقية.


ويشارك في بطولة مسلسل «أنا وهو وهم» نخبة من النجوم، إلى جانب أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، حيث يضم العمل كلًا من:
كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، ومادلين طبر، بينما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.
ويجمع المسلسل، نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل «ختم النمر» الذي عُرض عام 2020، وكان من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق وقتها صدى واسعًا لدى الجمهور


مسلسل «أنا وهو وهم» نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، خاصة في ظل التعاون المتجدد بين أبطاله، ووجود عدد كبير من النجوم، إضافة إلى القصة الاجتماعية التي تمزج بين الدراما والتشويق، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بقوة في الموسم الرمضاني المقبل.


https://youtu.be/TK6n9j693Fs?si=4jMKnPc06nEpjRUO

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

صور معدلة لـ سارة نتنياهو تفجر موجة جدل واسعة في إسرائيل| تفاصيل

الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيراً بالإخلاء لسكان جنوب لبنان: "سنهاجم البنية التحتية لحزب الله"

الجيش الإسرائيلي يهاجم مسجداً وسط قطاع غزة

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

فعاليات سياحية بالشرقية لتنشيط الحركة والترويج للمقومات الأثرية بالمحافظة

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

