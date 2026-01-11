شريف رمزي لـ صدى البلد: لا أمانع دخول أولادي مجال التمثيل بشروط (فيديو)

كشف الفنان شريف رمزي عن موقفه من إمكانية دخول أبنائه مجال التمثيل، مؤكدًا أنه لا يمانع ذلك على الإطلاق، بشرط أن يكون لديهم حب حقيقي للفن وموهبة واضحة تؤهلهم للاستمرار والنجاح.

وأوضح شريف رمزي أن لكل شخص حرية اختيار الطريق الذي يناسبه، مشددًا على أن الأهم هو أن يعمل الإنسان في المجال الذي يحبه ويشعر بالشغف تجاهه، وليس مجرد السير خلف الشهرة أو تقليد الآخرين.

وجاءت تصريحات شريف رمزي خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري، حيث تحدث عن عدد من القضايا الفنية والشخصية، مؤكدًا دعمه لأي قرار يتخذه أبناؤه طالما نابع من قناعتهم ورغبتهم الحقيقية.



ويشارك في بطولة مسلسل «أنا وهو وهم» نخبة من النجوم، إلى جانب أحمد صلاح حسني ونسرين طافش، حيث يضم العمل كلًا من:

كمال أبو رية، شريف رمزي، ملك أحمد زاهر، شيرين، سامح الصريطي، ميمي جمال، محمد مهران، ومادلين طبر، بينما تواصل الشركة المنتجة التعاقد مع باقي الفنانين المشاركين في المسلسل.

ويجمع المسلسل، نسرين طافش وأحمد صلاح حسني للمرة الثانية في الدراما التليفزيونية، بعد نجاح تعاونهما السابق في مسلسل «ختم النمر» الذي عُرض عام 2020، وكان من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق وقتها صدى واسعًا لدى الجمهور



مسلسل «أنا وهو وهم» نجاحًا جماهيريًا ملحوظًا، خاصة في ظل التعاون المتجدد بين أبطاله، ووجود عدد كبير من النجوم، إضافة إلى القصة الاجتماعية التي تمزج بين الدراما والتشويق، ما يجعله من الأعمال المنتظرة بقوة في الموسم الرمضاني المقبل.



https://youtu.be/TK6n9j693Fs?si=4jMKnPc06nEpjRUO