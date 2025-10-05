حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

نفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح.

وقال القيادي بالحركة محمود مرداوي في تصريح صحفي إنه لا صحة للادعاءات المفبركة التي نشرتها قناة "الحدث" وعدد من وسائل الإعلام حول مسار مفاوضات وقف إطلاق النار وموقف الحركة من تسليم السلاح، و ذلك بحسب وكالة الأنباء "صفا".

ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية في تناول التصريحات، وعدم الانجرار وراء الشائعات والمصادر المجهولة، مهيبًا بالجميع استقاء المعلومات والتصريحات من منصات الحركة الرسمية الموثوقة.

وأكد مرداوي أن ما نُشر لا أساس له من الصحة ويهدف إلى تشويه الموقف وإرباك الرأي العام.

