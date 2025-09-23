قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

بخطوات سهلة مثل المحترفين.. طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة

آية التيجي

تُعتبر الكيكة الإسفنجية من أشهر أنواع الحلويات التي تحظى بشعبية كبيرة في البيوت المصرية والعربية، حيث يفضل الكثيرون تحضيرها في المناسبات الخاصة واللقاءات العائلية بفضل طعمها الشهي، ورائحتها الجذابة، وقوامها الهش والخفيف.

وقدمت الشيف مي صيام طريقة عمل كيكة إسفنجية هشة بخطوات بسيطة وسهلة، فهي خيار مثالي لتقديمها كـ وجبة صباحية خفيفة للأطفال قبل الذهاب إلى المدرسة، وإليكم طريقة التحضير بالتفصيل في السطور التالية..

المكونات :

5 بيضات

كوب دقيق منخول

كوب إلا ربع من السكر

ملعقة صغيرة فانيليا (سائلة أو بودرة)

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

رشة ملح

طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الهشة:

ـ سخني الفرن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية، وادهني القالب بالزبدة مع رش القليل من الدقيق.

ـ في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا باستخدام المضرب الكهربائي من 7–10 دقائق حتى يصبح المزيج هشًا وكثيفًا.

ـ انخلي الدقيق مع البيكنج باودر والملح، ثم أضيفيه تدريجيًا إلى خليط البيض مع التقليب برفق من أسفل لأعلى للحفاظ على الهواء داخل العجين.

ـ اسكبي الخليط في القالب، وأدخليه الفرن لمدة 25–30 دقيقة حتى ينضج. للتأكد من النضج، اغرزي عودًا خشبيًا في منتصف الكيك، فإذا خرج نظيفًا يكون الكيك جاهزًا.

ـ اتركي الكيكة تبرد داخل القالب 10 دقائق، ثم انقليها على شبكة معدنية حتى تبرد تمامًا قبل التقديم أو التزيين.

وبهذه الخطوات البسيطة، يمكنكِ تحضير كيكة إسفنجية هشة ولذيذة بسهولة في المنزل مثل الشيفات المحترفين، وتقديمها كحلوى رائعة في المناسبات أو كوجبة صباحية مغذية وخفيفة للأطفال.

