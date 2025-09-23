قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
بالصور

سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل

الماتشا
الماتشا
اسماء محمد


يعد الماتشا من أشهر المشروبات التى ذاع صيتها في السنوات الماضية بسبب فوائدها الصحية وشكلها الجذاب.

ولكن تناول شاي الماتشا في بعض الأحيان يمكن أن يضرّ بجهازك الهضمي وصحتك العامة.

 إليك بعض النصائح لتناول الماتشا بأمان وفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس.


ابدأ بكمية قليلة

 إذا كنت جديدًا على الماتشا، فابدأ بكمية صغيرة وزدها تدريجيًا مع تكيف جسمك و يرتبط الماتشا بصحة الجهاز الهضمي ارتباطًا وثيقًا، لذا من المهم الانتباه إلى كيفية استجابة جسمك.

مشروب الماتشا تحمي من هذه الأنواع من السرطان


حافظ على رطوبة جسمك

إذا كنتَ جديدًا على الماتشا، فابدأ بكمية قليلة وزدها تدريجيًا مع تكيف جسمك وقد يكون دمج الماتشا مع صحة الجهاز الهضمي مفيدًا، إذ يدعم الماتشا الهضم والصحة العامة و من أشهر النكهات شاي ماتشا بوبا الذي يتميز بطعم مرير قليلًا .


استمع إلى جسدك

 إذا لاحظت أي ردود فعل سلبية أثناء استكشاف فوائد الماتشا وصحة الجهاز الهضمي، فقد يكون من الحكمة تقليل تناولك أو استشارة أخصائي الرعاية الصحية.

طريقة عمل ماتشا لاتيه


انتبه لإضافاتك

توخَّ الحذر بشأن ما تُضيفه إلى شاي الماتشا، خاصةً عند مراعاة تأثيره على صحة الجهاز الهضمي وتجنّب الإضافات عالية السكر أو الدهون في البداية.

