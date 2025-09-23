سلاح ذو حدين .. احم نفسك من أضرار الماتشا بهذه الحيل



يعد الماتشا من أشهر المشروبات التى ذاع صيتها في السنوات الماضية بسبب فوائدها الصحية وشكلها الجذاب.

ولكن تناول شاي الماتشا في بعض الأحيان يمكن أن يضرّ بجهازك الهضمي وصحتك العامة.

إليك بعض النصائح لتناول الماتشا بأمان وفقا لما جاء في موقع هيلث شوتس.



ابدأ بكمية قليلة

إذا كنت جديدًا على الماتشا، فابدأ بكمية صغيرة وزدها تدريجيًا مع تكيف جسمك و يرتبط الماتشا بصحة الجهاز الهضمي ارتباطًا وثيقًا، لذا من المهم الانتباه إلى كيفية استجابة جسمك.



حافظ على رطوبة جسمك

حافظ على رطوبة جسمك



استمع إلى جسدك

إذا لاحظت أي ردود فعل سلبية أثناء استكشاف فوائد الماتشا وصحة الجهاز الهضمي، فقد يكون من الحكمة تقليل تناولك أو استشارة أخصائي الرعاية الصحية.



انتبه لإضافاتك

توخَّ الحذر بشأن ما تُضيفه إلى شاي الماتشا، خاصةً عند مراعاة تأثيره على صحة الجهاز الهضمي وتجنّب الإضافات عالية السكر أو الدهون في البداية.