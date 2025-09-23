القرار قيد الدراسة.. المرشح لتدريب الأهلي ينهي تعاقده مع عملاق البرتغال

كشفت وسائل إعلام برتغالية تفاصيل جديدة في مفاوضات النادي الأهلي مع برونو لاج المدير الفني السابق لفريق بنفيكا البرتغالي.

قالت صحيفة "SAPO" البرتغالية :

أنهى برونو لاج تعاقده المرشح لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بشكل رسمي مع بنفيكا وهو مطلوب بالفعل من قبل نادي جديد.

وذكرت أن برونو لاج المرشح لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وجهازه الفني بالفعل قاموا بإنهاء العقد مع بنفيكا أمس الاثنين وسيحصل الجهاز الفني على الراتب بحلول نهاية الشهر.

وتابعت: مدرب بنفيكا السابق مطلوب بالفعل من قبل النادي الأهلي، من مصر ويريد المصريون أن يكون برونو لاج هو المدرب الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي وهم على استعداد لدفع ثلاثة أضعاف الراتب الذي كان يحصل عليه في بنفيكا.

واختتمت: لا يزال مدرب بنفيكا السابق يفكر في القرار لتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره حرس الحدود، في الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري نايل.

ويسعى الأهلي لمواصلة سلسلة الانتصارات وتقديم عرض قوي يعيد له التوازن في البطولة، بينما يدخل حرس الحدود اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب.

ويغيب عن صفوف الأهلي كل من إمام عاشور وزيزو بداعي الإصابة، بينما يعول المدير الفني، عماد النحاس، على قدرات عناصره الهجومية، وفي مقدمتهم أشرف بن شرقي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، ومحمد شريف، وجراديشار ومحمود حسن “تريزيجيه” لتحقيق الفوز.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حرس الحدود:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – ياسين مرعي – مصطفى العش

خط الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – أشرف بن شرقي – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر

خط الهجوم: محمد شريف