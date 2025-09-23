قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيفا يفاجئ محمد صلاح عقب خسارة الكرة الذهبية 2025.. ماذا حدث؟

محمد صلاح
محمد صلاح
أحمد أيمن

فاجئ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر عقب خسارته الكرة الذهبية، وذلك ببيان عن إنجازات الفرعون المصري.

ووصف بيان الفيفا، محمد صلاح، بأنه "أسطورة خالدة" في الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم خسارته للكرة الذهبية في عام 2025، حيث احتل المركز الرابع في ترتيب الجائزة التي توج بها النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بداية المشوار: كأس العالم للشباب 2011

تألق محمد صلاح خلال مشاركته في كأس العالم للشباب عام 2011 التي أقيمت في كولومبيا، حيث كانت تلك البطولة نقطة انطلاقه نحو النجومية العالمية. 

منتخب مصر للشباب كان له تاريخ مميز في هذه البطولة، حيث تمكن في أربع من أصل ست مشاركات سابقة من الوصول إلى الأدوار الإقصائية، وكان البطل في 2001 عندما حقق الميدالية البرونزية.

في كولومبيا، قاد صلاح فريقاً ضم أسماء بارزة مثل أحمد حجازي، رغم التحدي الكبير الذي واجهوه في مجموعة تضم البرازيل والنمسا وبنما. ولكن بعد هذه المشاركة، أصبح محمد صلاح لاعباً أساسياً في المنتخب الأول بعد فترة قصيرة.

مسيرة ساحرة مع المنتخب الوطني

أول هدف دولي لمحمد صلاح سجله كان أمام النيجر في أكتوبر 2011، وقدم أداءً بارزًا خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014، حيث سجل ستة أهداف وضعته في صدارة الهدافين، على الرغم من عدم قدرته على إنقاذ منتخب بلاده من الإقصاء أمام غانا في المرحلة النهائية.

عاد التألق في تصفيات كأس العالم 2018، حيث سجل هدفاً تاريخياً من ركلة جزاء في الدقيقة 95 أمام الكونغو، مما منح المنتخب المصري بطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 28 عامًا.

ورغم الإصابة في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، استمر صلاح في كتابة التاريخ بتسجيله أهداف مصر في دور المجموعات.

تألقه في الدوري الإنجليزي الممتاز

بعد رحلة ممتعة مع كل من بازل وفيورنتينا وروما، انضم محمد صلاح إلى ليفربول في عام 2017. ومنذ انضمامه، حقق صلاح نجاحات كبيرة، حيث خاض أكثر من 400 مباراة وسجل حوالي 248 هدفاً. 

هذه الأرقام جعلته يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، فيما لا يزال أمامه 98 هدفاً للوصول إلى الرقم القياسي الذي حققه إيان راش.

مستقبل مشرق ينتظر صلاح

تتميز مسيرة محمد صلاح في أنفيلد بالعديد من البطولات والأرقام القياسية التي جعلته واحداً من أعظم اللاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. 

وبحسب الفيفا، فإنه مع استمرار تألق صلاح، يبدو أن المزيد من الإنجازات في انتظار هذا النجم، الذي كانت بدايته من نهائيات كولومبيا قبل حوالي 14 عاماً. فمسيرة صلاح ليست مجرد قصة نجاح عادية، بل هي قصة ملهمة لكل عاشق لكرة القدم.

محمد صلاح فيفا الكرة الذهبية 2025 حفل الكرة الذهبية منتخب مصر ليفربول

