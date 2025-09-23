قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة مالية تضرب الزمالك.. وصرف مستحقات اللاعبين في مهب الريح
اقتصادية قناة السويس تضيف إنجازًا عالميًا في مجال تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد
فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025
مدير مدرسة بالقليوبية يتحرش بطالبة في غرف الصلاة.. ما القصة؟
الأهلي أمام اختبار صعب قبل القمة.. تعرف على موقف المارد الأحمر وأبرز الغيابات
ثروات غامضة في أعماق البحار.. مشروع عالمي يكشف أسرار المحيطات
بصاروخ آر بي جي.. مصرع أول جندي إسرائيلي خلال عملية عربات جدعون 2
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيفا يصف محمد صلاح كأسطورة خالدة في البريميرليج رغم خسارته للكرة الذهبية 2025

محمد صلاح
محمد صلاح
القسم الرياضي

نال محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، تقديرا واسعا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي وصفه بأسطورة لا تنسى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

جاء ذلك رغم عدم فوزه بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025، حيث حل في المركز الرابع خلف الفائز باللقب، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، في التتويج الذي جرى يوم الاثنين الماضي.

وفي تقريره عن محمد صلاح كأحد أبرز نجوم كأس العالم للشباب عبر التاريخ، قال "فيفا": "يتواصل العد التنازلي لانطلاق بطولة كأس العالم للشباب التي ستقام في تشيلي الشهر الجاري، ومعه نستعيد مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر في كولومبيا 2011، والتي كانت نقطة انطلاقه نحو النجومية العالمية".

وأوضح التقرير: "منتخب مصر للشباب كان يملك سجلًا مميزًا في كأس العالم تحت 20 سنة، حيث وصلوا إلى الأدوار الإقصائية في أربع من أصل ست مشاركات سابقة، وحققوا الميدالية البرونزية في الأرجنتين 2001، بينما في كولومبيا 2011 قاد محمد صلاح فريقًا ضمّ أسماء بارزة مثل محمد النني، وأحمد حجازي، رغم صعوبة التحدي في مجموعة ضمت البرازيل والنمسا وبنما، التي توجت لاحقًا بالبطولة".

وأضاف "فيفا": "بعد المشاركة في مونديال الشباب بكولومبيا، شق محمد صلاح طريقه سريعًا نحو المنتخب الأول، إذ أصبح لاعبًا أساسيًا بعد أسبوعين فقط من مغامرته في كولومبيا، وسجل هدفه الدولي الأول أمام النيجر في أكتوبر 2011، كما وتألق في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014 بتسجيله ستة أهداف وضعته في صدارة الهدافين، لكنه لم ينجح في إنقاذ منتخب بلاده من الإقصاء في الملحق أمام غانا".

وتابع: "ومع ذلك، تألق مجددًا في تصفيات روسيا 2018، حيث تقاسم صدارة الهدافين بخمسة أهداف، كان أبرزها ركلة الجزاء الشهيرة في الدقيقة 95 أمام الكونغو، والتي منحت الفراعنة بطاقة التأهل إلى النهائيات للمرة الأولى منذ 28 عامًا، رغم إصابته في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، والتي حدّت من ظهوره في دور المجموعات إلى مباراتين فقط، إلا أن محمد صلاح واصل صناعة التاريخ بتسجيله هدفي مصر أمام البلد المضيف وأمام السعودية، وإذا كانت إنجازات الملك المصري مع المنتخب قد جعلته أسطورة في بلاده، فإن ما حققه على مستوى الأندية جعله أسطورة خالدة في الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأوضح "فيفا": "بعد مسيرة ناجحة مع بازل وفيورنتينا وروما، انضم محمد صلاح إلى ليفربول عام 2017، ومنذ ذلك الحين، خاض أكثر من 400 مباراة بقميص الريدز وسجّل نحو 248 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للنادي، متأخرًا بـ98 هدفًا عن الرقم القياسي الذي حققه إيان راش قبل نحو ثلاثة عقود".

واختتم التقرير: "تميزت مسيرة أبو مكة في أنفيلد بحصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية، ومع استمرار تألقه، يبدو أن المزيد من الإنجازات بانتظار النجم الذي انطلقت رحلته من نهائيات كولومبيا قبل حوالي 14 عامًا".

محمد صلاح صلاح فيفا ليفربول الدوري الإنجليزي الكرة الذهبية 2025 بالون دور الكرة الذهبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دونالد ترامب- الرئيس الأمريكي

من بينها مصر.. ترامب يعرض مقترحا لإنهاء حرب غزة على قادة العرب

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

الدكتور بدر عبد العاطي- وزير الخارجية

وزير الخارجية: لقاء مرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي وعدد من القادة العرب والدول الإسلامية

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

محمد صلاح

رغم خسارته الكرة الذهبية.. ليفربول يحتفي بالكينج المصري محمد صلاح

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

في يومها العالمي.. 70 مليون شخص يحتفلون بلغة الإشارة

صورة أرشيفية

المعماري البريطاني ستيفن جرينبرج يتحدث عن أسرار المتحف المصري الكبير

أرشيفية

شعبة الأدوية تزف بشرى سارة: انفراجة كبيرة في سوق الدواء المصري

بالصور

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين
وصفات طبيعية للتخلص من اسمرار الكوعين وإزالة الجلد الميت خلال أسبوعين

روجينا تخطف الأنظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائيات العربية

روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية
روجينا تخطف الانظار بإطلالتها فى مهرجان الفضائية العربية

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

كارولين عزمى
كارولين عزمى
كارولين عزمى

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال
القصة كاملة بينه و بين شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

فيديو

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: نهضة شاملة.. تنمية مستدامة = فكر حداثي مستنير

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك والأسورة

المزيد