إسلام صادق: لن يمنحوا محمد صلاح لقب الأفضل في العالم مهما حقق من إنجازات

علق الناقد الرياضي إسلام صادق على خسارة النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في المنافسة على جائزة الأفضل في العالم، مشيرًا إلى أن هناك معايير غير منصفة تحول دون منحه اللقب.

وكتب صادق عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “الأفضل في العالم دائما سيكون لأي لاعب لكنهم لن يمنحوه لمحمد صلاح مهما حقق من إنجازات وأرقام قياسية.. هذا هو المعيار الأساسي في اختياراتهم منذ أن تألق مو في ملاعبهم وأبهرهم بشخصيّته وبقدراته!”.





ويُذكر أن صلاح يواصل كتابة التاريخ مع ليفربول، حيث حقق العديد من الأرقام القياسية محليًا وأوروبيًا، إلا أن مسألة تتويجه بجائزة “الأفضل” تظل مثار جدل واسع بين الجماهير والمتابعين

كما غاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.