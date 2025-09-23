قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر التجول بنيويورك.. أمر بحصر تحركات الإيرانيين من الفندق إلى مقر الأمم المتحدة
المشاط: حريصون على تقوية العلاقات التجارية والاستثمارية والاقتصادية وتبادل الخبرات مع سنغافورة
شرق بورسعيد تحصد المركز الثالث عالميا بمؤشر أداء الموانئ للحاويات لعام 2024
رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يُرحب باعتراف كبرى الدول بالدولة الفلسطينية
9 خبراء من جنوب إفريقيا يطلعون على أحدث تقنيات دار الطباعة ومركز النقد بمصر
المطربة بوسي تغادر النيابة بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة بحقها
رئيس وزراء إسبانيا يدعو إلى منح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة
بالشروط والمستندات.. كيفية التقديم على شقق بديلة الإيجار القديم
سؤال برلماني للحكومة بشأن انتشار لعبة روبلوكس ومخاطرها على الأطفال في مصر
إيران: اليورانيوم المخصب لا يمكن الوصول إليه
بعد مشهد النزوح المؤثر.. مصر تنقذ الطفل الغزّي جدوع وأخاه
مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية: مصر تمنح الأمل لأطفال وأمهات غزة
رياضة

مينا ماهر لـ محمد صلاح: تستاهل مكان أحسن والجائزة تتعوض

باسنتي ناجي

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة خاصة لـ محمد صلاح نجم ليفربول بعد تتويجه بالمركز الرابع كأفضل لاعب في العالم.

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على فيسبوك:"تستاهل مكان أحسن و الجائزة.. تتعوض يا أبو صلاح".

واحتفل نادي ليفربول الإنجليزي بنجمه المصري محمد صلاح، بعد الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وخسارته للكرة الذهبية.

ونشرت الصفحة الرسمية لليفربول عبر منصات التواصل الاجتماعي صورًا لصلاح، معلقة: “موسم لا يُنسى من الملك”، في إشارة من النادي إلى الأداء المميز الذي قدمه خلال الموسم.

وغاب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، عن حفل الكرة الذهبية 2025 «البالون دور» عن أفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة.

ورغم غياب صلاح عن التتويج بالجائزة العالمية، إلا أن النادي الإنجليزي أكد اعتزازه بما حققه النجم المصري من أرقام فردية وبصمات واضحة مع الفريق، ليواصل تأكيد مكانته كأحد أبرز نجوم ليفربول في العقد الأخير.

كارولين عزمى تثير الجدل خلال تكريمها في مهرجان الفضائيات العربية

القصة كاملة مع شقيقته ..10 صور لـ طليقة مسلم بعد الانفصال

هل الصيام المتقطع مناسب للجميع؟ إيجابيات وسلبيات

وزير التعليم يفتتح مدرسة "فوزي الدهشوري" في أنشاص الرمل بالشرقية

عيوب آيفون 17 الجديد

فكر تاني قبل ما تشتريه .. مشاكل ظهرت في أيفون 17

