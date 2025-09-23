آس الإسبانية تكشف عن أسباب ابتعاد محمد صلاح عن الفوز بالكرة الذهبية

حل محمد صلاح، لاعب ليفربول والمنتخب المصري، في المركز الرابع ضمن ترتيب جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، بعدما كان يُعتبر من أبرز المرشحين لنيل اللقب منذ انطلاق السباق.

وتوج الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم لعام 2025، فيما جاء الإسباني لامين يامال والبرتغالي فيتينيا في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وسلطت صحيفة "آس" الإسبانية الضوء على أسباب ابتعاد محمد صلاح عن المنافسة على اللقب، مؤكدة أن النجم المصري يعاني غالبًا من نقص في جانب ما خلال الموسم، سواء على المستوى الفردي أو الجماعي مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح حقق أرقامًا تاريخية في موسمه مع الريدز، لكنه اصطدم بخروج الفريق المبكر من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، وهو أمر تكرر في مواسم سابقة، حيث لا يكتمل موسمه الكبير إما بسبب أداء فردي غير مكتمل أو نتيجة الأداء الجماعي للفريق.

وأعربت "آس" عن قلقها تجاه فرص صلاح في الموسم المقبل، خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم، مشيرة إلى أن وضعه مشابه لوضع النرويجي إيرلينج هالاند، حيث يعاني كلاهما من ضعف فرص منتخباتهما في التقدم بعيدًا في المونديال، مما يقلل من فرص المنافسة على الكرة الذهبية.

وتلخصت هذه العوامل في تفسير عدم تمكن محمد صلاح حتى الآن من التتويج بجائزة الكرة الذهبية، رغم أرقامه الكبيرة وإنجازاته المميزة مع ليفربول.