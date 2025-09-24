رضا عبدالعال: الزمالك أفلت من هزيمة كارثية أمام الجونة

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أفلت من الهزيمة أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم "دوري نايل".

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن أداء فريق الزمالك كان أقل من المتوسط أمام الجونة الذي كان الأفضل فنياً وكان يستحق الفوز على الزمالك في المباراة".

وأشار إلى أن فريق الزمالك لم يقدم الأداء المنتظر منه في مواجهة فريق الجونة وكان قريبًا من تلقي هزيمة كارثية، كانت ستؤثر سلبًا على لاعبي الأبيض قبل لقاء القمة المرتقب أمام الأهلي، الاثنين المقبل