«بيبو»: الجونة أهدر العديد من الفرص أمام الزمالك وكان الأقرب للفوز

أكد أحمد مصطفى بيبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة أمام الزمالك في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وقال أحمد مصطفى بيبو في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : الجونة كان ندًا قويًا للزمالك طوال المباراة، وأهدرنا العديد من الفرص على مرمى محمد صبحي وكنا قريبين من الفوز في اللقاء واقتناص الثلاث نقاط".

وأشار إلى أن فريق الجونة استحق التعادل مع الزمالك والحصول على نقطة في مشوار الفريق ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، والتعادل أمام فريق بحجم الزمالك سيعطي دفعة قوية للاعبين في المباريات المقبلة.