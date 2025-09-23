جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

أثار اعلان جوائز الكرة الذهبية حالة كبيرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان تم الإعلان عن تتويج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.

تتويج، وحلول صلاح للمركز الرابع.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول العالمية، حفل جوائز الأفضل لعام 2025، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

ولمزيد من التفاصيل ولمعرفة القائمة النهائية الفائزة شاهد الفيديو جراف التالي: