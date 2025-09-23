قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب يدعو لتدمير الأسلحة البيولوجية ووقف تطوير النووية
بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت
أبو العينين: التاريخ سيسجل الموقف البطولي الشريف للدولة المصرية وقائدها في الحفاظ على أرض فلسطين
ترامب: ما يهمني إنقاذ الأرواح وليس نوبل للسلام
ترامب: أنهيت 7 حروب بعضها دام 30 عاما
نجم ليفربول يفوز بجائزة لاعب الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي
ترامب: عهدي هو العصر الذهبي لأمريكا ولدينا أقوى جيش واقتصاد
قلق في مانشستر سيتي بعد إصابة هالاند أمام آرسنال .. وجوارديولا يوضح الموقف
أمين الأمم المتحدة: يجب وقف التهديدات الإسرائيلية بضم الضفة الغربية
نظير عياد لأئمة 8 دول أجنبية: الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان والأعراف.. صور
أبو العينين: جميع قادة العالم كانوا على قلب رجل واحد لنصرة فلسطين وشعبها
ألبوم مصطفى قمر الجديد "قمر 25".. التفاصيل وموعد طرحه
فيديو

جوائز الكرة الذهبية 2025 .. مفاجآت بالجملة

جوائز الكرة الذهبية
جوائز الكرة الذهبية
إسلام خالد

أثار اعلان جوائز الكرة الذهبية حالة كبيرة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد ان تم الإعلان عن تتويج عثمان ديمبلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025.
تتويج، وحلول صلاح للمركز الرابع.

وتنظم مجلة فرانس فوتبول العالمية، حفل جوائز الأفضل لعام 2025، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

يتم تصنيف اللاعبين من قبل الصحفيين، حيث يحصل كل لاعب على نقاط وفقًا لمركزه. يحصل اللاعب الذي يستقطب أكبر عدد من النقاط على جائزة الكرة الذهبية.

ولمزيد من التفاصيل ولمعرفة القائمة النهائية الفائزة شاهد الفيديو جراف التالي:

الكرة الذهبية عثمان ديمبلي باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية مجلة فرانس فوتبول العالمية

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي

داني دانون

عرض مسرحي.. أول رد من إسرائيل بشأن مؤتمر حل الدولتين

الرئيس السيسي

تفاعل غير مسبوق.. قراران للرئيس السيسي يحدثان موجة إشادة واسعة

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الثعبان في البيت.. عدو مخادع وحسد أم رغبة جنسية ومال؟

مفتي السعودية

إجراء عاجل من خادم الحرمين بعد وفاة مفتي السعودية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

لضمان استمرار الدعم.. خطوات تحديث بيانات البطاقات التموينية

الرئيس الفرنسي مع الشرطي

فيديو لإحراج رئيس دولة.. الشرطة الأمريكية توقف سيارة ماكرون لأجل مرور ترامب

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

عاجل.. وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة العربية السعودية

مفيدة شيحة

رسالة مفيدة شيحة لأهل مسلم بعد طلاقه خلال أربعة أشهر من الزواج

ترامب

ترامب: أوروبا في خطر داهم بسبب الهجرة غير الشرعية

مفيدة شيحة

أنت محارب| تعليق ناري من مفيدة شيحة بعد خسارة محمد صلاح الكرة الذهبية

بعد مصرع طالب إعدادي بسبب لعبة الحوت الأزرق .. كيف هددت المراهقين على الإنترنت

مرسيدس تطلق أرخص سيارة SUV لتحل محل الفئة A

إيهاب فهمي يحتفل مع زوجته مهرجان الفضائيات العربية

جمال شعبان: تناول الحوامل هذا المسكن يسبب التوحد عند الأطفال

