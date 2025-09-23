تضخم في الكبد.. نقل الفنانة رحمة أحمد إلى المستشفى |خاص

تعرضت الفنانة رحمة أحمد لأزمة صحية خلال الساعات الماضية أدت لنقلها الى أحد المستشفيات بالتجمع.

وعلم موقع صدى البلد من مصادره الخاصة، ان رحمة احمد تعاني من تضخم فى الكبد، ولم يكشف أى مستجدات اخرى عن الحالة الصحية حتى الآن.

آخر أعمال رحمة أحمد

وكان آخر أعمال رحمة أحمد هو مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

قصة مسلسل 80 باكو

وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنيه، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، ما يخلق العديد من المواقف الكوميدية.