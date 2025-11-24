شركة الطيران البريطانية تعلن عن تسيير رحلات لمصر لأول مرة اعتبارا من فبراير 2027

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لزيادة الحركة السياحية الوافدة من الأسواق السياحية المستهدفة ولاسيما السوق البريطاني؛ أعلنت شركة الطيران البريطانية Jet2.com اعتزامها بدء تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة بواقع 14 رحلة طيران مباشرة إلى كلٍّ من شرم الشيخ والغردقة من عدد من المدن البريطانية وذلك اعتباراً من فبراير 2027، بطاقة استيعابية تُقدّر بنحو 169 ألف مقعد خلال السنة الأولى من التشغيل.

شركة طيران بريطانية تسيير رحلات طيران لمصر لأول مرة

وتأتي هذه الخطوة أيضاً نتيجة لما تم مناقشته خلال الاجتماع الذي عقده السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار مع السيد Steve Heapy الرئيس التنفيذي لمجموعةJet2 (Airlines &Holidays)، على هامش مشاركة السيد الوزير في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM 2025 والتي عُقدت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري.

ووفقاً لما أعلنته الشركة، فمن المقرر أن يتضمن البرنامج تسيير 7 رحلات طيران مباشرة أسبوعياً إلى مدينة شرم الشيخ بواقع رحلتين من Birmingham، ورحلة من Edinburgh، ورحلتين من Manchester، ورحلتين من مطار London Stansted. كما يشمل البرنامج تسيير 7 رحلات طيران أخرى مباشرة أسبوعياً إلى مدينة الغردقة، بواقع رحلتين من Birmingham، ورحلة من Glasgow، ورحلتين من Manchester، ورحلتين من مطار London Stansted؛ على أن يتم زيادة معدل التشغيل خلال السنوات اللاحقة، وهو ما يتماشى مع خطط الوزارة لتوسيع نطاق الوجهات السياحية المصرية والترويج لمصر كوجهة متنوعة تلبي مختلف اهتمامات السائحين.

وثمّن السيد شريف فتحي هذه الخطوة، مؤكداً أنها تمثل إضافة مهمة لتعزيز التدفقات السياحية من السوق البريطاني إلى المقصد المصري وتعزيز مكانة مصر على خريطة المقاصد المفضلة للسائحين البريطانيين، مؤكداً أنها تعكس مستوى الثقة الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري بالسوق البريطاني الذي يعد أحد أهم الأسواق المصدّرة للسياحة إلى مصر، وتدعم جهود الدولة في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية على مدار العام.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة هي ثمرة المباحثات البناءة التي جرت خلال مشاركة الوزارة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تكثيف جهودها وتوسيع قنوات التعاون مع شركاء المهنة من منظمي الرحلات وشركات الطيران بهدف فتح مسارات جديدة وزيادة عدد الرحلات الجوية إلى المقاصد السياحية المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتشيط السياحي أن التعاون مع مجموعة Jet2 (Airlines &Holidays) يمثل خطوة مهمة في تعزيز جهود الترويج للمقصد السياحي المصري داخل السوق البريطاني، لافتاً إلى أن هذه الشراكة تشمل تنفيذ حملات دعائية مشتركة تستهدف شرائح واسعة من السائحين البريطانيين، بما يعزز من صورة مصر كوجهة سياحية متكاملة قادرة على جذب السائحين على مدار العام.