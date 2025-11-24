إزالة 478 تعديا بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

شهدت محافظة أسوان إزالة 478 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 412 ألف و 185 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن لمواصلة الأعمال وتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 46 حالة تعدى بمساحة 219 ألف و 412 م2 بنطاق قرى وادى الصعايدة والقنان والرديسية بحرى ووادى عبادى ووادى الرديسية وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، والعاملين بالوحدة المحلية ، وممثلى جهات الولاية المختصة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 635 م2 بالتعاون مع الأجهزة الشرطية ، وممثلى جهات الولاية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 10 حالات بمساحة 1550 بنطاق حى جنوب ، بمشاركة قوات الأمن المركزى ، ونواب رئيس المدينة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وفى نفس السياق إستكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .