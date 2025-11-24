قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
إزالة 478 تعديا بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 27

محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان إزالة 478 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 412 ألف و 185 م2 حتى الآن ، والتى تنوعت ما بين إزالات خاصة بالتقنين ضمن المنومة الإلكترونية ، وتعديات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية بناءاً على تعليمات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان لرؤساء المراكز والمدن لمواصلة الأعمال وتكثيف الجهود لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، والأراضى الزراعية ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى . 

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بإزالة 46 حالة تعدى بمساحة 219 ألف و 412 م2 بنطاق قرى وادى الصعايدة والقنان والرديسية بحرى ووادى عبادى ووادى الرديسية وذلك وسط مشاركة للأجهزة الأمنية ، والعاملين بالوحدة المحلية ، وممثلى جهات الولاية المختصة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين بإزالة 5 حالات تعدى بمساحة 635 م2 بالتعاون مع الأجهزة الشرطية ، وممثلى جهات الولاية ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 10 حالات بمساحة 1550 بنطاق حى جنوب ، بمشاركة قوات الأمن المركزى ، ونواب رئيس المدينة ، مدعمين بالمعدات الثقيلة ، وفى نفس السياق إستكملت المحليات أعمالها بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .

