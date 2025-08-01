رحمة أحمد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

شاركت الفنانة رحمة أحمد، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافته من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت رحمة أحمد، مرتديه جيب أنيقة بألوان صيفية مبهجة، ونسقت معها توب باللون الابيض مع جاكيت دون أكمام باللون البيج ليبرز جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد رحمة أحمد، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت رحمة أحمد، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة رحمة أحمد